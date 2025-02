Салах первым среди игроков топ-5 лиг достиг отметки в 50 голевых действий

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Манчестер Сити» отметился забитым мячом и ассистом, которые помогли египтянину первым пересечь отметку в 50 результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях.

23 февраля состоялась игра 27-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.

В этом сезоне Салах сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah is the first player in Europe’s top five leagues to be directly involved in 50 goals across all competitions in 2024/25.



◉ 30 goals

◉ 20 assists



It’s only taken him 38 games. 🤯 pic.twitter.com/KRjmEoUZAM