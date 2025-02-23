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  4. Салах первым среди игроков топ-5 лиг достиг отметки в 50 голевых действий
Англия
23 февраля 2025, 21:43 |
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0

Салах первым среди игроков топ-5 лиг достиг отметки в 50 голевых действий

Египтянин забил гол и отдал ассист в поединке против «Манчестер Сити»

23 февраля 2025, 21:43 |
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0
Салах первым среди игроков топ-5 лиг достиг отметки в 50 голевых действий
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Манчестер Сити» отметился забитым мячом и ассистом, которые помогли египтянину первым пересечь отметку в 50 результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях.

23 февраля состоялась игра 27-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.

В этом сезоне Салах сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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