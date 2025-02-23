Салах первым среди игроков топ-5 лиг достиг отметки в 50 голевых действий
Египтянин забил гол и отдал ассист в поединке против «Манчестер Сити»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Манчестер Сити» отметился забитым мячом и ассистом, которые помогли египтянину первым пересечь отметку в 50 результативных действий среди игроков топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях.
23 февраля состоялась игра 27-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0.
В этом сезоне Салах сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
Mohamed Salah is the first player in Europe’s top five leagues to be directly involved in 50 goals across all competitions in 2024/25.— Squawka (@Squawka) February 23, 2025
◉ 30 goals
◉ 20 assists
It’s only taken him 38 games. 🤯 pic.twitter.com/KRjmEoUZAM
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