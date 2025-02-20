Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился
Англия
20 февраля 2025, 14:49 |
524
2

Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился

Не лучший сезон для испанского тренера

20 февраля 2025, 14:49 |
524
2
Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов проиграл Реалу 1:3 и покинул турнир, а поражение стало 13-м для тренера Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне.

Это антирекорд испанского специалиста по количеству поражений в одном сезоне. До Манчестер Сити наставник работал с Барселоной и Баварией.

В чемпионате Англии команда проиграла семь матчей в текущем чемпионате и идет на 4-й позиции.

По теме:
«Он отлично справляется». Руководство Челси о работе Марески
Забил важный гол. Таловеров признан лучшим игроком матча Лутон – Плимут
Не сыграет с Манчестер Сити. Конор Брэдли пропустит несколько матчей
Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Футбол | 20 февраля 2025, 09:51 6
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа

Бразильский клуб крайне заинтересован в подписании Педриньо

Рома – Порту. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 20 февраля 2025, 13:59 0
Рома – Порту. Прогноз и анонс на матч
Рома – Порту. Прогноз и анонс на матч

Ответный матч 1/16 финала начнется 20 февраля в 19:45 по Киеву

Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20.02.2025, 08:12
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20.02.2025, 07:35
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
до кінця сезону  буде ще  не один
Ответить
0
KARPATY_LVIV
Залишилось до матчу три дні!
Вкажем на ваше місце на дні!
🦁💚🤍
Львів вперед! Вперед Карпати!
Дірку київську єбати!
Гол за голом забивати!
Місто Лева прославляти!
Будем Дірочку єбати!
Вболівати за Карпати!   
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 30
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем