Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился
Не лучший сезон для испанского тренера
Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов проиграл Реалу 1:3 и покинул турнир, а поражение стало 13-м для тренера Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне.
Это антирекорд испанского специалиста по количеству поражений в одном сезоне. До Манчестер Сити наставник работал с Барселоной и Баварией.
В чемпионате Англии команда проиграла семь матчей в текущем чемпионате и идет на 4-й позиции.
13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025
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