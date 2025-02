Гвардиола установил личный антирекорд. А сезон еще даже не завершился

Манчестер Сити в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов проиграл Реалу 1:3 и покинул турнир, а поражение стало 13-м для тренера Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне.

Это антирекорд испанского специалиста по количеству поражений в одном сезоне. До Манчестер Сити наставник работал с Барселоной и Баварией.

В чемпионате Англии команда проиграла семь матчей в текущем чемпионате и идет на 4-й позиции.

13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI