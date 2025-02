Консейсау повторил достижение Роналду за Ювентус в Серии А

Франсишку Консейсау стал третьим португальским игроком в истории «Ювентуса», забившим в ворота «Интера» в Серии А. До Консейсау среди португальцев в матчах против «нерадзурри» отметились голами Криштиану Роналду (2) и Руй Баррош (1).

16 февраля состоялась игра 25-го тура итальянского чемпионата между командами «Ювентус» и «Интер». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Франсишку в этом розыгрыше Серии А принял участие в 17 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. «Ювентус» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата (11 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

