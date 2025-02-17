Датский полузащитник Манчестер Юнайтед ищет новый клуб

33-летний датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен уже начал поиски нового клуба.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Эриксена с клубом истекает летом 2025 года, и «Манчестер Юнайтед» не планирует его продлевать.

Датский хавбек присоединился к «красным дьяволам» на правах свободного агента в 2022 году. В этом сезоне он провел 13 матчей и отдал одну голевую передачу.

Эриксен хотел покинуть клуб еще зимой, но не нашлось желающих заплатить за его трансфер.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» потерял Амада Диалло до конца сезона.