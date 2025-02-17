Датский полузащитник Манчестер Юнайтед ищет новый клуб
Сотрудничество Кристиана Эриксена и «красных дьяволов» подходит к концу
33-летний датский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен уже начал поиски нового клуба.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт Эриксена с клубом истекает летом 2025 года, и «Манчестер Юнайтед» не планирует его продлевать.
Датский хавбек присоединился к «красным дьяволам» на правах свободного агента в 2022 году. В этом сезоне он провел 13 матчей и отдал одну голевую передачу.
Эриксен хотел покинуть клуб еще зимой, но не нашлось желающих заплатить за его трансфер.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» потерял Амада Диалло до конца сезона.
🚨 Christian Eriksen will soon start exploring options for his next chapter, as he’s set to leave Man United at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2025
His contract won’t be extended and Eriksen will be a free agent in the summer. pic.twitter.com/aDwrzbJiGB
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