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  4. Фабрицио РОМАНО: «Плохие новости для Манчестер Юнайтед. Много игроков...»
Англия
17 февраля 2025, 15:45 |
1036
4

Фабрицио РОМАНО: «Плохие новости для Манчестер Юнайтед. Много игроков...»

Авторитетный инсайдер рассказал о проблемах английского клуба

17 февраля 2025, 15:45 |
1036
4
Фабрицио РОМАНО: «Плохие новости для Манчестер Юнайтед. Много игроков...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации в английском «Манчестер Юнайтед» – журналист сообщил, что летом клуб выйдет на трансферный рынок:

«Амад Диалло, для него сезон окончен. В ближайшие 24-48 часов игроку предстоит операция. Он получил тяжелую травму, поэтому выбыл до конца сезона. Он полностью сосредоточен на возвращении к новому сезону 2025/26 в наилучшей возможной форме. Плохие новости для «Манчестер Юнайтед».

После решения не вкладывать большие деньги в январе из-за финансового фэйр-плей, летом идея по-прежнему заключается в том, чтобы сделать много вещей на трансферном рынке. Ожидается, что много игроки покинут «Манчестер Юнайтед», этот клуб сильно изменится. Так что это будет напряженное лето», – сообщил Романо.

«Красные дьяволы» набрали в текущем сезоне 29 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Эвертона» 22 февраля. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ Амад Диалло травма
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 4
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potemkin78
МЮ выигрывал последний раз чемпионат в 2013 году, Сэр перестал тренеровать МЮ в 2013, совпадение?
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0
Falko
Правильно, для Чемпіоншипу команду треба буде оновити ;)
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0
Первый Среди Равных
В НБА назвали б це "перестройка".
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0
Victor673256ua
Команді потрібні кардинальні зміни. Поміняли тренера, але МЮ досі у кризі
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0
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