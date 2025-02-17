Фабрицио РОМАНО: «Плохие новости для Манчестер Юнайтед. Много игроков...»

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации в английском «Манчестер Юнайтед» – журналист сообщил, что летом клуб выйдет на трансферный рынок:

«Амад Диалло, для него сезон окончен. В ближайшие 24-48 часов игроку предстоит операция. Он получил тяжелую травму, поэтому выбыл до конца сезона. Он полностью сосредоточен на возвращении к новому сезону 2025/26 в наилучшей возможной форме. Плохие новости для «Манчестер Юнайтед».

После решения не вкладывать большие деньги в январе из-за финансового фэйр-плей, летом идея по-прежнему заключается в том, чтобы сделать много вещей на трансферном рынке. Ожидается, что много игроки покинут «Манчестер Юнайтед», этот клуб сильно изменится. Так что это будет напряженное лето», – сообщил Романо.

«Красные дьяволы» набрали в текущем сезоне 29 баллов и занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Эвертона» 22 февраля. Начало поединка – в 14:30 по киевскому времени.