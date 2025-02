Впервые со времен Венгера. Арсенал забыл про поражения в АПЛ

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Лестер со счетом 2:0 благодаря дублю полузащитника Микеля Мерино.

Команда Микеля Артеты не проигрывает в АПЛ 15 кряду матчей, что случилось впервые с 2011 года, еще эры легендарного наставника Арсена Венгера.

Последний раз в чемпионате лондонцы проиграли Ньюкаслу в ноябре. Несмотря на такую серию, Арсенал отстает от лидера Ливерпуля на четыре очка при игре в запасе для конкурента.

Arsenal have gone 15 Premier League games unbeaten for the first time since April 2011 under Arsene Wenger.



DWWWDDWWWDWDWWW



◉ Goals: 34

◉ Conceded: 11

◉ Clean sheets: 6



