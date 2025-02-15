Впервые со времен Венгера. Арсенал забыл про поражения в АПЛ
Команда не проигрывает в АПЛ 15 матчей подряд
Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Лестер со счетом 2:0 благодаря дублю полузащитника Микеля Мерино.
Команда Микеля Артеты не проигрывает в АПЛ 15 кряду матчей, что случилось впервые с 2011 года, еще эры легендарного наставника Арсена Венгера.
Последний раз в чемпионате лондонцы проиграли Ньюкаслу в ноябре. Несмотря на такую серию, Арсенал отстает от лидера Ливерпуля на четыре очка при игре в запасе для конкурента.
Arsenal have gone 15 Premier League games unbeaten for the first time since April 2011 under Arsene Wenger.— Squawka (@Squawka) February 15, 2025
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◉ Goals: 34
◉ Conceded: 11
◉ Clean sheets: 6
And they've found their new clinical forward. 😜 pic.twitter.com/Iyq071pDHk
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