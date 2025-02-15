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Англия
15 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:18
406
0

Впервые со времен Венгера. Арсенал забыл про поражения в АПЛ

Команда не проигрывает в АПЛ 15 матчей подряд

15 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 15 февраля 2025, 18:18
406
0
Впервые со времен Венгера. Арсенал забыл про поражения в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в матче чемпионата Англии обыграл Лестер со счетом 2:0 благодаря дублю полузащитника Микеля Мерино.

Команда Микеля Артеты не проигрывает в АПЛ 15 кряду матчей, что случилось впервые с 2011 года, еще эры легендарного наставника Арсена Венгера.

Последний раз в чемпионате лондонцы проиграли Ньюкаслу в ноябре. Несмотря на такую серию, Арсенал отстает от лидера Ливерпуля на четыре очка при игре в запасе для конкурента.

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Арсенал Лондон Арсен Венгер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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