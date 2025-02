Рома впервые с 2007 года получила 7+ карточек в одном матче еврокубка

Впервые с 21 февраля 2007 года «Рома» получила в основное время матча еврокубка 7 или более карточек (6 желтых и 1 красную в поединке против «Порту»).

13 февраля состоялась первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой». Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Забитым мячом отметился Челик в составе гостей и Моура у хозяев поля.

Последний раз подобный случай случился во встрече против «Лиона» в Лиге чемпионов, когда «Рома» получила 8 карточек.

20 февраля команды проведут ответный поединок, в котором определится участник 1/8 финала соревнования.

7 - AS Roma have received at least seven cards (seven against Porto - six yellow and one red) in a single match in a European competition (Ex. Extra-time period) for the first time since 21 February 2007, eight against Lione in Champions League. Punished. #PortoRoma