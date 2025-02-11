Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед согласился отпустить бразильца в Фламенго
Бразилия
11 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:21
346
0

Манчестер Юнайтед согласился отпустить бразильца в Фламенго

Каземиро до конца сезона будет выступать на правах аренды

11 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:21
346
0
Манчестер Юнайтед согласился отпустить бразильца в Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в ближайшее время станет игроком «Фламенго».

Об этом информирует издание Daily Express.

Как сообщает источник, английский клуб согласовал условия аренды. Также руководство «Манчестер Юнайтед» согласилось выплачивать часть заработной платы футболисту, пока он будет играть за бразильский клуб.

В этом сезоне Каземиро сыграл за «красных дьяволов» 14 матчей в Премьер-лиге и 6 игр в Лиге Европы. За 20 матчей забил лишь однажды в ворота «Вест Хэма».

Также игрок дважды играл в Кубке английской лиги и один матч в кубке страны. В начале сезона участвовал в матче за Суперкубок.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Астон Вилле» форварда Маркуса Рэшфорда.

По теме:
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Шахтер купил за 80 тысяч хавбека Динамо Загреб, оставив его в Хорватии
Легионер: «Обратив время назад, все равно отказал бы Динамо»
Фламенго Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы АПЛ трансферы аренда игрока
Александр Сильченко Источник: Daily Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Футбол | 11 февраля 2025, 00:02 0
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Икер выделил Тибо Куртуа

Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 14:00 12
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/16 финала состоится 11 февраля в 14:30 по Киеву

Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10.02.2025, 21:14
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Футбол | 11.02.2025, 16:57
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 1
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем