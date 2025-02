Манчестер Юнайтед согласился отпустить бразильца в Фламенго

32-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в ближайшее время станет игроком «Фламенго».

Об этом информирует издание Daily Express.

Как сообщает источник, английский клуб согласовал условия аренды. Также руководство «Манчестер Юнайтед» согласилось выплачивать часть заработной платы футболисту, пока он будет играть за бразильский клуб.

В этом сезоне Каземиро сыграл за «красных дьяволов» 14 матчей в Премьер-лиге и 6 игр в Лиге Европы. За 20 матчей забил лишь однажды в ворота «Вест Хэма».

Также игрок дважды играл в Кубке английской лиги и один матч в кубке страны. В начале сезона участвовал в матче за Суперкубок.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отдал в аренду «Астон Вилле» форварда Маркуса Рэшфорда.

