ПСЖ не хочет отпускать. Астон Вилла не имеет права выкупа Марко Асенсио

29-летний испанский полузащитник «Астон Виллы» Марко Асенсио вернется в ПСЖ после завершения аренды.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб не включал в сделку опцию выкупа игрока.

Сейчас в ПСЖ хотят понаблюдать за прогрессом Асенсио в новом клубе. Главный тренер парижан Луис Энрике уверен, что Асенсио еще может помочь клубу в случае достижения оптимальной формы.

Марко Асенсио присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды зимой 2025 года и уже дебютировал в матче Кубка Англии против «Тоттенхэма» (2:1).

Ранее стало известно, что английский форвард Маркус Рэшфорд также перезапускает карьеру в «Астон Вилле».

