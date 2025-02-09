Рэшфорд в Астон Вилле: реальный шанс перезапустить карьеру

В «Манчестер Юнайтед» царила положительная и обнадеживающая атмосфера после сезона 2022/23, когда Эрик тен Хаг в своей дебютной кампании принес «МЮ» первый трофей за 6 лет и вернул команду в Лигу чемпионов.

Оптимизм нарастал, поскольку манкунианцы надеялись сделать еще один шаг вперед в сезоне 2023/24. Важное значение для «Юнайтед», который должен был строиться на этом фундаменте, имела форма Маркуса Рэшфорда, который перед тем провел лучший сезон в своей карьере, после чего подписал новый контракт в июле 2023 года.

«Я уверен, что он способен забить 40 голов за сезон и сделать следующий шаг», — сказал тен Хаг о Рэшфорде в конце мая 2023 года после того, как Маркус забил 30 мячей в одной кампании. «Мы поддерживали его, как могли, в том числе и в психологическом плане. Так что мы довольны этим, но мы должны стремиться к большему».

С тех пор, как тен Хаг дал этот комментарий около 20 месяцев назад, Рэшфорд забил всего 15 раз в 69 матчах во всех турнирах за «Юнайтед». Его статус в клубе резко упал до такой степени, что он, возможно, больше никогда не сыграет за «МЮ», несмотря на то, что сам он назвал свой уход «краткосрочным решением».

Ближе к закрытию зимнего трансферного окна «Астон Вилла» подписала Рэшфорда. 27-летний вингер присоединился к «львам» по арендной сделке, которая, как сообщается, включает опцию выкупа за 40 млн фунтов. Трудно представить, как быстро карьера Маркуса перевернулась с ног на голову с того исключительного сезона 2022/23, который, казалось, показал, что манкунианцы и, в частности, тен Хаг, наконец-то нашли секрет раскрытия его потенциала.

Хотя специалист постоянно намекал на то, что форма Рэшфорда (как хорошая, так и плохая), может быть связана с его жизнью за пределами поля. Голландец заявлял, что Рэшфорду во многих аспектах нужно навести порядок для дальнейшего прогресса. С тех пор Маркус так и не смог обрести стабильность. Внутренние опасения на «Олд Траффорд», по-видимому, не были развеяны кратковременным всплеском активности Рэшфорда в начале этого сезона, как ясно дал понять Рубен Аморим.

Новый тренер «Юнайтед» исключил Маркуса и Алехандро Гарначо из декабрьского дерби против «Манчестер Сити». После этого аргентинец, по словам специалиста, начал усердно работать, чтобы вернуть себе место в команде, а Рэшфорд с тех пор больше не сыграл за «МЮ» и только 1 раз попадал в заявку. Учитывая статус Маркуса как воспитанника, который сыграл более 400 матчей за клуб, это печальная ситуация.

Однако Рэшфорд не безнадежен. Первый сезон тен Хага на «Олд Траффорд» показал динамику и качество, которые он может предложить. Важный момент заключается в том, куда именно перешел Маркус. У главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери хороший послужной список развития игроков или извлечения максимальной пользы из тех футболистов, которые чуть не упустили свой потенциал.

Проблемы за пределами поля регулярно упоминаются в качестве причин трудностей Рэшфорда. Личные проблемы действительно могут повлиять на продуктивность игрока, что может привести к снижению его уверенности. Но если Маркус оставит все свои проблемы в Манчестере и хотя бы на полгода сосредоточится на карьере, с этого может быть толк. Несомненно, Эмери ему в этом поможет.

В том самом успешном сезоне Рэшфорд наносил 3,4 удара по воротам соперника в среднем за матч, что стало лучшим показателем в его карьере. В прошлой кампании, несмотря на то, что частота касаний мяча в штрафной площади соперника была практический такой же (снижение с 6,2 до 6,1 за 90 минут), количество ударов Маркуса сократилось до 2,5 в среднем за игру.

Неудивительно, что среднее ожидаемое количество его голов без учета пенальти довольно резко снизилось с 0,53 до 0,2 за 90 минут. Его показатели упали еще больше в этом сезоне до 1,46 удара за матч, что является одним из худших результатов среди нападающих из топ-лиг за последние 10 лет.

Сильные стороны Рэшфорда никогда не были связаны с креативностью, скорее с его скоростью, контролем мяча и нацеленностью на ворота, что в большинстве случаев приводило к удару, но за последние 18 месяцев частота его ударов снизилась более чем вдвое. Похожая история всплывает и при его действиях с мячом.

В сезоне 2022/23 он выполнял в среднем 1,25 удара по воротам с ведения за матч, но в прошлом сезоне этот показатель снизился до 0,91, а в этом— до 0,64. Одним из возможных объяснений значительного снижения результативности Маркуса перед воротами может стать смена позиции. В последние годы он действовал близко к воротам соперника только в первый сезон тен Хага. Потом Рэшфорд стал постепенно отдаляться и от ворот, и от того, в чем он ранее был силен.

Возможно, приход Расмуса Хойлунда подействовал на игру Маркуса, вынудив его занимать непривычные позиции для приема мяча. Или, возможно, сыграло свою роль длительное отсутствие Люка Шоу, с которым у него ранее было прекрасное взаимопонимание на левом фланге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Также справедливо отметить, что в прошлом сезоне весь «МЮ», мягко говоря, не впечатлял, а поражения не способствуют индивидуальному успеху. Теперь будет интересно посмотреть, как Рэшфорд наладит связь с Олли Уоткинсом в «Астон Вилле», хотя есть причины полагать, что переход в команду Эмери может стать правильным решением для обеих сторон.

«Астон Вилла» была столь эффективна в прошлом сезоне, потому что часто разрывала соперников в контратаках. «Львы» могли быстро передвигать мяч через линии, а также обладали физическими способностями для разрушения чужих атак. Их 39 быстрых прорывов после отбора мяча стали четвертым лучшим показателем в АПЛ. Кроме того, они заняли 6-е место по ударам после контратак (33).

В текущем сезоне продуктивность «Астон Виллы» в этом плане снизилась. В нынешней кампании «львы» занимают только 13-е место в Премьер-лиге по быстрым прорывам. Возможно, соперники просто приспособились к сильным сторонам «Астон Виллы», или, возможно, уход Муссы Диаби в сочетании с пониженной эффективностью Леона Бейли повлияли на игру команды.

Рэшфорд способен улучшить атаку «львов», если будет в форме. Он может действовать в стиле, близком «Астон Вилле». В лучшем сезоне Маркуса «МЮ» лидировал в Премьер-лиге по ударам с быстрых прорывов (241), контратакам (36) и голам с контратак (9). Однако то, как играет «Вилла», не будет иметь значения, если Эмери не сможет найти способ, чтобы вернуть уверенность Рэшфорда.

Он играл в лучший футбол в своей карьере, когда был смелым и брал на себя ответственность. Ключ к его успеху, как он сам сказал в июле 2023 года, — это свобода. Сильные стороны Рэшфорда хорошо вписываются в то, как играли многие команды Эмери, стоит лишь надеяться, что в более стабильном клубе и сам Маркус станет стабильным.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst