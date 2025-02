Арбитр Феликс Брих – рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге

Немецкий арбитр Феликс Брих отсудил 352 матча Бундеслиги и занимает первое место по количеству поединков в истории лиги.

Последняя игра, которую судил Брых состоялась 18 января между командами «Хольштайн» и «Хоффенхайм». В том матче немец показал три желтые карточки.

После Феликса больше всего матчей в Бундеслиге отсудили Вольфганг Штарк (344) и Маркус Мерк (338).

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 49-летний Брих работал на 8 матчах, показал 24 желтые карточки, дважды удалил игрока с поля и назначил четыре пенальти.

352 - Dr Felix Brych refereed 352 Bundesliga matches, more than any other referee in the competition's history:



🥇 Dr Felix Brych - 352 matches

🥈 Wolfgang Stark - 344 matches

🥉 Dr Markus Merk - 338 matches



