Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр Феликс Брих – рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге
Германия
10 февраля 2025, 20:58 |
83
0

Арбитр Феликс Брих – рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге

Немецкий специалист имеет в своем активе 352 поединка в чемпионате

10 февраля 2025, 20:58 |
83
0
Арбитр Феликс Брих – рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Брих

Немецкий арбитр Феликс Брих отсудил 352 матча Бундеслиги и занимает первое место по количеству поединков в истории лиги.

Последняя игра, которую судил Брых состоялась 18 января между командами «Хольштайн» и «Хоффенхайм». В том матче немец показал три желтые карточки.

После Феликса больше всего матчей в Бундеслиге отсудили Вольфганг Штарк (344) и Маркус Мерк (338).

В текущем розыгрыше чемпионата Германии 49-летний Брих работал на 8 матчах, показал 24 желтые карточки, дважды удалил игрока с поля и назначил четыре пенальти.

По теме:
Разобрались на классе. РБ Лейпциг без лишних проблем переиграл Санкт-Паули
Беспощадный форвард. Кейн отметился особым достижением в Бундеслиге
Нико КОВАЧ: «Мы не должны были уходить в роли проигравших»
Бундеслига Феликс Брих статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10 февраля 2025, 19:05 18
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой

Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Футбол | 10 февраля 2025, 19:57 2
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона

«Фейеноорд» заинтересован в услугах наставника донецкого клубу

Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Футбол | 09.02.2025, 22:08
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Футбол | 10.02.2025, 03:47
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Футбол | 10.02.2025, 17:52
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 6
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем