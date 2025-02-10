Арбитр Феликс Брих – рекордсмен по количеству матчей в Бундеслиге
Немецкий специалист имеет в своем активе 352 поединка в чемпионате
Немецкий арбитр Феликс Брих отсудил 352 матча Бундеслиги и занимает первое место по количеству поединков в истории лиги.
Последняя игра, которую судил Брых состоялась 18 января между командами «Хольштайн» и «Хоффенхайм». В том матче немец показал три желтые карточки.
После Феликса больше всего матчей в Бундеслиге отсудили Вольфганг Штарк (344) и Маркус Мерк (338).
В текущем розыгрыше чемпионата Германии 49-летний Брих работал на 8 матчах, показал 24 желтые карточки, дважды удалил игрока с поля и назначил четыре пенальти.
352 - Dr Felix Brych refereed 352 Bundesliga matches, more than any other referee in the competition's history:— OptaFranz (@OptaFranz) February 10, 2025
🥇 Dr Felix Brych - 352 matches
🥈 Wolfgang Stark - 344 matches
🥉 Dr Markus Merk - 338 matches
Honour. pic.twitter.com/3mk74qb8eN
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