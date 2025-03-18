Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к финальному турниру Евро-2025 U-21.

Во время сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21 марта – со Словенией U-21, 25 марта – с Польшей U-21.

Перед началом сбора игроки молодежной сборной провели несколько тренировок в составе взрослой национальной команды.

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала сборы в Турции