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Молодежные турниры
18 марта 2025, 00:55 | Обновлено 18 марта 2025, 01:14
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0

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала сборы в Турции

Украинская команда готовится к финальному турниру Евро-2025 U-21

18 марта 2025, 00:55 | Обновлено 18 марта 2025, 01:14
90
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала сборы в Турции
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Украинская команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к финальному турниру Евро-2025 U-21.

Во время сбора сине-желтые сыграют два товарищеских матча со сверстниками: 21 марта – со Словенией U-21, 25 марта – с Польшей U-21.

Перед началом сбора игроки молодежной сборной провели несколько тренировок в составе взрослой национальной команды.

ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала сборы в Турции

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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