Флик не хочет видеть в Барселоне одного из лучших игроков планеты

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Услуги египетской суперзвезды были предложены «Барселоне». Однако против этого трансфера выступил наставник каталонцев. Флик порекомендовал руководству «сине-гранатовым» не подписывать Салаха, аргументируя это тем, что на позиции Мохамеда играет Ламин Ямал, развитие которого может приостановиться из-за прихода египтянина.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.