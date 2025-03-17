Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флик не хочет видеть в Барселоне одного из лучших игроков планеты
Испания
17 марта 2025, 23:56 | Обновлено 17 марта 2025, 23:59
732
0

Флик не хочет видеть в Барселоне одного из лучших игроков планеты

Наставник «сине-гранатовых» против трансфера Мохамеда Салаха

17 марта 2025, 23:56 | Обновлено 17 марта 2025, 23:59
732
0
Флик не хочет видеть в Барселоне одного из лучших игроков планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Услуги египетской суперзвезды были предложены «Барселоне». Однако против этого трансфера выступил наставник каталонцев. Флик порекомендовал руководству «сине-гранатовым» не подписывать Салаха, аргументируя это тем, что на позиции Мохамеда играет Ламин Ямал, развитие которого может приостановиться из-за прихода египтянина.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.

По теме:
Серлот забил больше всего голов в топ-5 лигах Европы, выходя на замену
Ямал превзошел показатель прошлого сезона по количеству голов в Ла Лиге
Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер
Мохамед Салах трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
Футбол | 17 марта 2025, 11:12 4
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа

Энрике Сересо недоволен поведением бельгийского голкипера

Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»
Футбол | 17 марта 2025, 22:58 0
Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»
Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»

Француз хочет выиграть с «Реалом» требл в этом сезоне

Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17.03.2025, 03:45
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Футбол | 17.03.2025, 21:58
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17.03.2025, 08:15
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Барселона рискует потерять Ямала. Агент Ламина предупредил Лапорту
Барселона рискует потерять Ямала. Агент Ламина предупредил Лапорту
16.03.2025, 14:06 1
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
17.03.2025, 02:50
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем