Флик не хочет видеть в Барселоне одного из лучших игроков планеты
Наставник «сине-гранатовых» против трансфера Мохамеда Салаха
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.
Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Услуги египетской суперзвезды были предложены «Барселоне». Однако против этого трансфера выступил наставник каталонцев. Флик порекомендовал руководству «сине-гранатовым» не подписывать Салаха, аргументируя это тем, что на позиции Мохамеда играет Ламин Ямал, развитие которого может приостановиться из-за прихода египтянина.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. Ранее Салах назвал своего самого любимого футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Энрике Сересо недоволен поведением бельгийского голкипера
Француз хочет выиграть с «Реалом» требл в этом сезоне