Салах назвал своего самого любимого футболиста
Мохамед выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда
Один из лучших футболистов современности Мохамед Салах назвал своего самого любимого игрока. Египтянин выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
«Я играл за Джеррарда на PlayStation. Он единственный, кого я постоянно выбирал. Он бил издалека и забивал много голов. Он бил отовсюду и забивал. Я встречался с ним дважды, и он невероятный. Великий человек», – сказал Салах.
Ранее Мохамед Салах в матче против «Манчестер Сити» забил гол и отдал ассист, обойдя легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда по количеству результативных действий против «горожан» в Премьер-лиге (15 на 14).
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