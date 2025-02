Идет за четвертым трофеем подряд. Свентек разбила Саккари на старте в Дохе

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Марию Саккари (Греция, WTA 29) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Мария Саккари (Греция) – Ига Свентек (Польша) [2] – 3:6, 2:6

Это была седьмая встреча соперниц. Ига выиграла четвертое очное противостояние – четвертое подряд.

Ига проводит третий турнир в 2025 году. На United Cup она уступила только Коко Гауфф в финальном матчевом поединке США и Польши, а на Australian Open добралась до полуфинала, где проиграла Мэдисон Киз.

Следующей соперницей Свентек в Катаре будет победительница противостояния Линда Носкова (Чехия, WTA 33) – Юлия Путинцева (Казахстан, WTA 20).

Ига на кортах Дохи выигрывала трофей последние три года – 2022, 2023, 2024.

The campaign continues 🏃‍♀️💨@iga_swiatek defeats Sakkari in straight sets 6-3, 6-2.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/7lZBjeRnia