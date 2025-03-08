Полузащитник Руха: «Мне оставалось попасть в пустые ворота»

Автор победного гола в матче 20 тура УПЛ «Ингулец» – «Рух» львовянин Остап Притула эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам склонить чашу весов на свою сторону:

«Когда в середине второго тайма я выходил на замену, то главный тренер Виталий Пономарев настраивал добавить агрессии, чаще угрожать воротам номинальных хозяев ударами издали. Считаю, что со своей задачей справился: мог забить значительно раньше, однако не сумел перехитрить кипера «Ингульца» Паламарчука.

Но в конце компенсированного времени сумел исправить прицел. Паламарчук неудачно сыграл на выходе, я оказался в нужном месте и оставалось попасть в пустые ворота.

Справедливость восторжествовала, потому что львовяне продемонстрировали больше желания отпраздновать викторию и по созданным голевым моментам явно преобладали «Ингулец». Конечно, приятно, что последнее слово было за мной», – сказал Притула.

Сейчас «Рух» прервал серию неудач, поднялся на восьмое место в УПЛ, набрав 26 очков.