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  4. Полузащитник Руха: «Мне оставалось попасть в пустые ворота»
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 21:16 |
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Полузащитник Руха: «Мне оставалось попасть в пустые ворота»

Герой матча с «Ингульцом» – о драматической победе

08 марта 2025, 21:16 |
50
0
Полузащитник Руха: «Мне оставалось попасть в пустые ворота»
ФК Рух. Остап Притула

Автор победного гола в матче 20 тура УПЛ «Ингулец» – «Рух» львовянин Остап Притула эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам склонить чашу весов на свою сторону:

«Когда в середине второго тайма я выходил на замену, то главный тренер Виталий Пономарев настраивал добавить агрессии, чаще угрожать воротам номинальных хозяев ударами издали. Считаю, что со своей задачей справился: мог забить значительно раньше, однако не сумел перехитрить кипера «Ингульца» Паламарчука.

Но в конце компенсированного времени сумел исправить прицел. Паламарчук неудачно сыграл на выходе, я оказался в нужном месте и оставалось попасть в пустые ворота.

Справедливость восторжествовала, потому что львовяне продемонстрировали больше желания отпраздновать викторию и по созданным голевым моментам явно преобладали «Ингулец». Конечно, приятно, что последнее слово было за мной», – сказал Притула.

Сейчас «Рух» прервал серию неудач, поднялся на восьмое место в УПЛ, набрав 26 очков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Рух Львов Остап Притула Ингулец - Рух инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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