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  4. Фермин – второй игрок Барселоны в XXI ст. по интересным достижением в лиге
Испания
10 февраля 2025, 03:10 |
12
0

Фермин – второй игрок Барселоны в XXI ст. по интересным достижением в лиге

«Барселона» разгромно победила »Севилью»

10 февраля 2025, 03:10 |
12
0
Фермин – второй игрок Барселоны в XXI ст. по интересным достижением в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Фермин Лопес стал вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, который вышел на замену, забил и получил красную карточку в одном матче Ла Лиги.

9 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» состоялась встреча 23-го тура испанского чемпионата между командами «Севилья» и «Барселона». Поединок завершился разгромной победой «каталонцев» (4:1).

Первым это достижение повторил в феврале 2024 года Виктор Роке в матче против «Алавеса».

В этом сезоне Ла Лиги Фермин принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. «Барселона» располагается на третьем месте в чемпионате (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Барселона Фермин Лопес Витор Роке статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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