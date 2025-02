Фермин – второй игрок Барселоны в XXI ст. по интересным достижением в лиге

Фермин Лопес стал вторым игроком «Барселоны» в XXI веке, который вышел на замену, забил и получил красную карточку в одном матче Ла Лиги.

9 февраля на «Рамон Санчес Писхуан» состоялась встреча 23-го тура испанского чемпионата между командами «Севилья» и «Барселона». Поединок завершился разгромной победой «каталонцев» (4:1).

Первым это достижение повторил в феврале 2024 года Виктор Роке в матче против «Алавеса».

В этом сезоне Ла Лиги Фермин принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. «Барселона» располагается на третьем месте в чемпионате (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

