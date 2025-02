Барселона не проигрывает Севилье на выезде в Ла Лиге уже 8 матчей подряд

«Барселона» одержала победу в каждом из последних восьми визитов в Севилью в Ла Лиге (5 побед, 3 ничьи).

9 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится игра 23-го тура испанского чемпионата между командами «Севилья» и «Барселона». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Блауграна» еще никогда в своей истории не выигрывала 9 выездных матчей подряд против «Севильи» в Ла Лиге. Последний матч между командами завершился победой «Барселоны» со счетом 5:1 (20 октября 2024 года).

К началу поединка подопечные Ханси Флика находятся на третьем месте в чемпионате с 45 очками (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений). «Севилья» занимает 13-ю позицию с 28 очками (7 побед, 7 ничьих, 8 поражений).

