Сансет сравнялся с Неймаром и Это'О по количеству хет-триков в Ла Лиге

Ойан Сансет забил три гола против «Жироны» и присоединился к кампании Неймара и Самюэля Это'О по количеству хет-триков в Ла Лиге (3).

8 февраля состоялась встреча 23-го тура чемпионата Испании между командами «Атлетик» и «Жирона». Матч завершился разгромной победой владельцев поля со счетом 3:0.

С 2022 года все хет-трики «Атлетика» в Ла Лиге были забиты Сансетом («Осасуна» – 2022, «Кадис» – 2023, «Жирона» – 2025).

В текущей кампании испанского чемпионата Ойан принял участие в 19 матчах, забил 11 голов и отдал 1 ассист. Команда 24-летнего игрока находится на четвертом месте в лиге (12 голов, 8 ничьих, 3 поражения).

Oihan Sancet has now scored each of Athletic Club's last three hat-tricks in LaLiga:



⚽⚽⚽ vs. Osasuna (2022)

⚽⚽⚽ vs. Cadiz (2023)

⚽⚽⚽ vs. Girona (2025)



He's now scored as many LaLiga hat-tricks as Gareth Bale, Samuel Eto'o, Diego Forlan and Neymar.🎩 pic.twitter.com/SYmpJN6SOZ