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  4. Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
08.02.2025 17:15 – FT 3 : 0
Жирона
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Испания
08 февраля 2025, 19:15 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:30
745
2

Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика

Команда украинца снова проиграла

08 февраля 2025, 19:15 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:30
745
2
Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках очередного тура чемпионата Испании Жирона на выезде не сумела справиться с Атлетиком Бильбао, который набрал невероятный ход и победил 3:0 благодаря хет-трику Ойана Сасета.

Команда в Ла Лиге не проигрывает 14 матчей подряд – последнее поражение в чемпионате команда Эрнесто Вальверде потерпела как раз от Жироны в октябре.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут.

Жирона с 31 очком остается 7-й, а Атлетик с 44 пунктами закрепился в топ-4.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Атлетик – Жирона 3:0
Голы: Сансет, 42 (с пен), 45, 78

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
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Жирона Атлетик Бильбао Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Saar
Жирона- гранд Ла Ліги
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apepa
Цыганков днище! Гоните его за мытищи!
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