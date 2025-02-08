Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика

В рамках очередного тура чемпионата Испании Жирона на выезде не сумела справиться с Атлетиком Бильбао, который набрал невероятный ход и победил 3:0 благодаря хет-трику Ойана Сасета.

Команда в Ла Лиге не проигрывает 14 матчей подряд – последнее поражение в чемпионате команда Эрнесто Вальверде потерпела как раз от Жироны в октябре.

Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут.

Жирона с 31 очком остается 7-й, а Атлетик с 44 пунктами закрепился в топ-4.

Чемпионат Испании. 23-й тур

Атлетик – Жирона 3:0

Голы: Сансет, 42 (с пен), 45, 78