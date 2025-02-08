Без шансов. Цыганков и Жирона не сумели остановить суперход Атлетика
Команда украинца снова проиграла
В рамках очередного тура чемпионата Испании Жирона на выезде не сумела справиться с Атлетиком Бильбао, который набрал невероятный ход и победил 3:0 благодаря хет-трику Ойана Сасета.
Команда в Ла Лиге не проигрывает 14 матчей подряд – последнее поражение в чемпионате команда Эрнесто Вальверде потерпела как раз от Жироны в октябре.
Украинский хавбек Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 67 минут.
Жирона с 31 очком остается 7-й, а Атлетик с 44 пунктами закрепился в топ-4.
Чемпионат Испании. 23-й тур
Атлетик – Жирона 3:0
Голы: Сансет, 42 (с пен), 45, 78
События матча
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