Атлетик Бильбао

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Испания
07 февраля 2025, 22:59 |
34
0

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 17:15 поединок 23-го тура испанской Ла Лиги

07 февраля 2025, 22:59 |
34
0
Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 8 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетик» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Жирона
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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