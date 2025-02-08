Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернулись после пропущенного на 1-й мин. Ньюкасл вырвал победу в Кубке
Кубок Англии
Бирмингем
08.02.2025 19:45 – FT 2 : 3
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2025, 21:55 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:59
43
0

Вернулись после пропущенного на 1-й мин. Ньюкасл вырвал победу в Кубке

«Сороки» одолели «Бирмингем Сити»

08 февраля 2025, 21:55 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:59
43
0
Вернулись после пропущенного на 1-й мин. Ньюкасл вырвал победу в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ньюкасл

Сегодня, 8 февраля, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.

В предпоследнем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде сыграл с «Бирмингем Сити».

«Бирмингем Сити», который играет в третьем по силе дивизионе Англии, шокировал «сорок» голом на 1-й минуте. Позже «Ньюкасл» забил дважды – отличились Уиллок и Уилсон, однако хозяева сумели сравнять счет на 40-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ньюкасл» вырвал победу на 82-й минуте. Победный гол в матче забил Джо Уиллок, который оформил дубль.

Кубок Англии. 1/16 финала, 8 февраля.

Бирмингем – Ньюкасл – 2:3
Голы: Лейрд, 1, Ивата, 40 - Уиллок, 21, 82, Уилсон, 26.

По теме:
Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Плимут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17
Джо Уиллок Ньюкасл Бирмингем Сити Кубок Англии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Футбол | 08 февраля 2025, 13:40 13
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор

Скорее всего, сделка не состоится из-за высоких финансовых требований со стороны «Динамо»

Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико
Футбол | 08 февраля 2025, 20:38 1
Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико
Удивил ли Анчелотти? Известен состав Реала на дерби против Атлетико

Андрей Лунин начнет этот матч в запасе

Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Бокс | 08.02.2025, 12:21
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Виталий Кличко – Владимиру: «Пришло время завершить карьеру»
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.02.2025, 20:13
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
ФОТО. Исторический снимок. Рекордсмены: Магучих встретилась с Сотомайором
06.02.2025, 23:19
Другие виды
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 4
Хоккей
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
Роналду назвал клуб, в котором он чувствовал себя самым счастливым
07.02.2025, 01:38 1
Футбол
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем