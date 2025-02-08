Вернулись после пропущенного на 1-й мин. Ньюкасл вырвал победу в Кубке
«Сороки» одолели «Бирмингем Сити»
Сегодня, 8 февраля, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.
В предпоследнем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде сыграл с «Бирмингем Сити».
«Бирмингем Сити», который играет в третьем по силе дивизионе Англии, шокировал «сорок» голом на 1-й минуте. Позже «Ньюкасл» забил дважды – отличились Уиллок и Уилсон, однако хозяева сумели сравнять счет на 40-й.
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«Ньюкасл» вырвал победу на 82-й минуте. Победный гол в матче забил Джо Уиллок, который оформил дубль.
Кубок Англии. 1/16 финала, 8 февраля.
Бирмингем – Ньюкасл – 2:3
Голы: Лейрд, 1, Ивата, 40 - Уиллок, 21, 82, Уилсон, 26.
INTO THE FIFTH ROUND! 🙌 pic.twitter.com/TnoN4Q0Jkn— Newcastle United (@NUFC) February 8, 2025
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