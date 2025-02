Вернулись после пропущенного на 1-й мин. Ньюкасл вырвал победу в Кубке

Сегодня, 8 февраля, проходят матчи 1/16 финала Кубка Англии.

В предпоследнем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде сыграл с «Бирмингем Сити».

«Бирмингем Сити», который играет в третьем по силе дивизионе Англии, шокировал «сорок» голом на 1-й минуте. Позже «Ньюкасл» забил дважды – отличились Уиллок и Уилсон, однако хозяева сумели сравнять счет на 40-й.

«Ньюкасл» вырвал победу на 82-й минуте. Победный гол в матче забил Джо Уиллок, который оформил дубль.

Кубок Англии. 1/16 финала, 8 февраля.

Бирмингем – Ньюкасл – 2:3

Голы: Лейрд, 1, Ивата, 40 - Уиллок, 21, 82, Уилсон, 26.

INTO THE FIFTH ROUND! 🙌 pic.twitter.com/TnoN4Q0Jkn