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Бирмингем
08.02.2025 19:45 - : -
Ньюкасл
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Англия
07 февраля 2025, 19:51 |
30
0

Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 19:45 по Киеву

07 февраля 2025, 19:51 |
30
0
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В субботу, 8 февраля, состоится матч 4-го раунда Кубка Англии «Бирмингем» – «Ньюкасл». Команды сыграют на арене «Сент-Эндрюс».

Бирмингем

«Бирмингем» сейчас лидирует в Первой лиге – третьем по силе дивизионе Англии. Команда набрала 63 очка в 27 матчах. «Бирмингем» опережает «Уикомб Уондерерз» на 4 балла и имеет в запасе два матча. Беспроигрышная серия команды длится с ноября и составляет 16 матчей (13 побед и 3 ничьи). В двух последних турах «Бирмингем» одержал победы над «Хаддерсфилдом» (1:0) и «Ротерхэмом» (2:1). В предыдущем раунде Кубка Англии «Бирмингем» в домашнем матче со счетом 2:1 обыграл «Линкольн».

Ньюкасл

В гости к «Бирмингему» «Ньюкасл» приедет в ранге финалиста Кубка Английской Лиги. В среду, 5 февраля, «Ньюкасл» в полуфинале со счетом 2:0 обыграл «Арсенал». А вот в АПЛ команда притормозила. После серии побед «Ньюкасл» дома проиграл «Борнмуту» (1:4). Затем последовали победа над «Саутгемптоном» (3:1) и поражение от «Фулхема» (1:2). В турнирной таблице «Ньюкасл» расположился на шестой позиции. У команды 41 очко. Столько же у «Манчестер Сити», но «Ньюкасл» ниже команды Гвардиолы по дополнительным показателям.

Личные встречи

Предыдущая встреча команд состоялась в 2017 году также в Кубке Англии. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Ньюкасл».

«Бирмингем» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В этом сезоне «Бирмингем» не проигрывал в домашних матчах (10 побед и 3 ничьи).

Возможные составы

  • «Бирмингем»: Оллсопп, Хикман, Кларер, Дэвис, Кхела, Леонард, Ивата, Май, Райит, Йокояма, Стэнсфилд.
  • «Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Шер, Берн, Холл, Гимарайнс, Тонали, Уиллок, Мерфи, Исак, Гордон.

Прогноз

«Бирмингем» может дать бой «Ньюкаслу», особенно при поддержке своих трибун. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,63).

Прогноз Sport.ua
Бирмингем
8 февраля 2025 -
19:45
Ньюкасл
Забьют обе команды 1,63 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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