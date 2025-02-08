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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы можем тратить деньги, потому что они у нас есть»
Англия
08 февраля 2025, 12:31 |
302
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы можем тратить деньги, потому что они у нас есть»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал трансферные расходы клуба

08 февраля 2025, 12:31 |
302
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы можем тратить деньги, потому что они у нас есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал трансферные расходы клуба и сравнил этот показатель с другими грандами АПЛ:

«За последние пять лет мы, с точки зрения чистых расходов, находимся на последнем месте, если учитывать шесть лучших команд АПЛ. Даже после того, что мы потратили в это трансферное окно, мы далеки от Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенала, Тоттенхэма, даже Ливерпуля, потому что мы много продали игроков за последние сезоны.

Все равно, каждый клуб может делать все, что хочет, верно? И если мы можем тратить, то это потому, что у нас есть деньги. Деньги, потому что за последние пять лет, три года... За последние 10 лет мы третьи по расходам среди шести лучших команд. Зато посмотрите, сколько трофеев мы выиграли за это время», – подытожил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что наставник «Манчестер Сити» установил новый антирекорд во главе английского клуба.

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