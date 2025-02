Торрес оформил самый быстрый хет-трик Барселоны со времен Это'О

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в матче против своего бывшего клуба «Валенсии» оформил самый быстрый хет-трик каталонского клуба за последние 16 лет (30 минут).

6 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (5:0).

Последний раз быстрый хет-трик за «Барселону» оформил Самюэль Это'О в октябре 2008 года в матче против «Альмерии» (28 минут).

Ферран в этом сезоне принял участие в 25 матчах за «Барселону», забил 10 голов и отдал 3 ассиста. 12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в Кубке Испании.

