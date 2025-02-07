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  4. Торрес оформил самый быстрый хет-трик Барселоны со времен Это'О
Кубок Испании
07 февраля 2025, 11:45 |
361
0

Торрес оформил самый быстрый хет-трик Барселоны со времен Это'О

Произошло это в матче против «Валенсии»

07 февраля 2025, 11:45 |
361
0
Торрес оформил самый быстрый хет-трик Барселоны со времен Это'О
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в матче против своего бывшего клуба «Валенсии» оформил самый быстрый хет-трик каталонского клуба за последние 16 лет (30 минут).

6 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (5:0).

Последний раз быстрый хет-трик за «Барселону» оформил Самюэль Это'О в октябре 2008 года в матче против «Альмерии» (28 минут).

Ферран в этом сезоне принял участие в 25 матчах за «Барселону», забил 10 голов и отдал 3 ассиста. 12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в Кубке Испании.

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Барселона Валенсия Кубок Испании по футболу Валенсия - Барселона Ферран Торрес Самюэль Это'о статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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