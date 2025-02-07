Торрес оформил самый быстрый хет-трик Барселоны со времен Это'О
Произошло это в матче против «Валенсии»
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в матче против своего бывшего клуба «Валенсии» оформил самый быстрый хет-трик каталонского клуба за последние 16 лет (30 минут).
6 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» (5:0).
Последний раз быстрый хет-трик за «Барселону» оформил Самюэль Это'О в октябре 2008 года в матче против «Альмерии» (28 минут).
Ферран в этом сезоне принял участие в 25 матчах за «Барселону», забил 10 голов и отдал 3 ассиста. 12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании, где определится следующий соперник «Барселоны» в Кубке Испании.
30' - @FerranTorres20 🇪🇸 has scored the fastest hat-trick for @FCBarcelona in a game in any competition (30') since Samuel Etoo 🇨🇲 did it against Almería in LaLiga in October 2008 at home (28'). Redemption.#FCB 💙❤#CopaDelRey #ValenciaBarça pic.twitter.com/MQXsMXXlF8— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2025
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