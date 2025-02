Ньюкасл трижды за сезон обыграл Арсенал, не пропустив ни одного гола

«Ньюкасл» в этом сезоне трижды встретились с «Арсеналом» во всех турнирах и выиграли все матчи.

5 февраля состоялся поединок 1/2 Кубка английской лиги на «Сент-Джеймс Парк» между командами «Ньюкасл» и «Арсенал». Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Первая встреча между командами была в АПЛ на домашней арене «Ньюкасла» (1:0), вторая и третья – в Кубке лиги. Оба поединка закончились со счетом 2:0 в пользу «сорок» (4:0 по сумме двух матчей). Все голы в этих встречах забили игроки «Ньюкасла»: Александр Исак (2), Энтони Гордон (2), Джейкоб Мерфи.

Противник «сорок» в финале определится 6 февраля в противостоянии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

⚠️ | QUICK STAT



Newcastle have now played three matches against Arsenal this season, keeping three clean sheets and scoring five goals:



Feast for the front three. 🔥 pic.twitter.com/dTr1ygRMqT