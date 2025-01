Дейн Скарлетт забил свой первый гол за Тоттенхэм

20-летний английский нападающий Дейн Скарлетт забил свой первый гол в футболке «Тоттенхэма».

30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Поединок завершился победой владельцев поля (3:0).

Скарлетт вышел на поле на 66-й минуте встречи при счете 0:0 и уже на 70-й отметился забитым мячом в ворота шведского клуба. Впоследствии голы забили Аджаи и Майки Мур, который стал самым молодым английским голеадором в истории еврокубков.

В этом сезоне Лиги Европы «шпоры» расположились на четвертом месте в турнирной таблице (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и вышли в 1/8 финала.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿✨ Dane Scarlett (20) scores his first goal for Tottenham! ✅



