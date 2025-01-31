Дейн Скарлетт забил свой первый гол за Тоттенхэм
Произошло это в поединке против «Эльфсборга»
20-летний английский нападающий Дейн Скарлетт забил свой первый гол в футболке «Тоттенхэма».
30 января состоялся матч 8-го тура ЛЕ между командами «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Поединок завершился победой владельцев поля (3:0).
Скарлетт вышел на поле на 66-й минуте встречи при счете 0:0 и уже на 70-й отметился забитым мячом в ворота шведского клуба. Впоследствии голы забили Аджаи и Майки Мур, который стал самым молодым английским голеадором в истории еврокубков.
В этом сезоне Лиги Европы «шпоры» расположились на четвертом месте в турнирной таблице (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение) и вышли в 1/8 финала.
🏴✨ Dane Scarlett (20) scores his first goal for Tottenham! ✅— EuroFoot (@eurofootcom) January 30, 2025
Substituted on in 66th min, scored 70th min. Fantastic. pic.twitter.com/SkwYB8e5GC
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