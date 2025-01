Конте прервал беспроигрышную серию Ювентуса и защитил свой рекорд

25 января в рамках 22-го тура чемпионата Италии состоялась встреча между командами «Наполи» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 2:1 победой владельцев поля. Забитыми мячами отметились Ангисса, Ромелу Лукаку и Коло Муани.

«Наполи» под руководством Антонио Конте завершил беспроигрышную серию «старой синьоры» в лиге, которая длилась 21 матч (8 побед, 13 ничьих). Конте успешно защитил свой рекорд сезона 2011/12 как единственный тренер в истории Серии А, который провел 38 игр без поражений (23 победы, 15 ничьих).

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата «Наполи» находится на первой строчке с 53 очками (17 побед, 2 ничьих, 3 поражения).

In 2011/12, Antonio Conte became the first manager to go a 38-game Serie A season unbeaten as his Juventus side secured their 28th title (W23 D15 L0).



