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  4. Конте прервал беспроигрышную серию Ювентуса и защитил свой рекорд
Италия
26 января 2025, 16:56 |
251
0

Конте прервал беспроигрышную серию Ювентуса и защитил свой рекорд

Антонио остается единственным тренером в истории Серии А, который завершил сезон без поражений

26 января 2025, 16:56 |
251
0
Конте прервал беспроигрышную серию Ювентуса и защитил свой рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

25 января в рамках 22-го тура чемпионата Италии состоялась встреча между командами «Наполи» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 2:1 победой владельцев поля. Забитыми мячами отметились Ангисса, Ромелу Лукаку и Коло Муани.

«Наполи» под руководством Антонио Конте завершил беспроигрышную серию «старой синьоры» в лиге, которая длилась 21 матч (8 побед, 13 ничьих). Конте успешно защитил свой рекорд сезона 2011/12 как единственный тренер в истории Серии А, который провел 38 игр без поражений (23 победы, 15 ничьих).

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата «Наполи» находится на первой строчке с 53 очками (17 побед, 2 ничьих, 3 поражения).

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Антонио Конте Наполи Ювентус Наполи - Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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