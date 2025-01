А как же Забарный? Два гранда интересуются центральным защитником Борнмута

Испанский центрбек «Борнмута» Дин Хейсен вызвал интерес со стороны «Челси» и «Баварии», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» знает, что в контракте защитника есть пункт об отступных. «Аристократы» заинтересованы в подписании центрбека. Также «Бавария» проявляет интерес к талантливому защитнику. Как сообщает авторитетное британское издание GiveMeSport, ссылаясь на Фабрицио Романо, клубы попытаются подписать защитника летом 2025 года.

В дуэте с Хейсеном играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который тоже является целью некоторых топ-клубов, среди которых был и «Челси». Сообщалось, что украинец является главной целью для «Тоттенхэма».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего центрбека в 18 миллионов евро. Контракт испанца с «вишнями» рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Хейсен провел за «Борнмут» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 2 гола.

🚨 Understand Dean Huijsen has release clause into his contract valid from this summer.



🔵👀 Told Chelsea really appreciate Huijsen and he’s high on the list, Bayern called to be informed.



Bournemouth are unbeaten since Huijsen entered in the starting XI, with 8 clean sheets. pic.twitter.com/B2ZyltD7rP