А как же Забарный? Два гранда интересуются центральным защитником Борнмута
Дин Хейсен попал в сферу интересов «Челси» и «Баварии»
Испанский центрбек «Борнмута» Дин Хейсен вызвал интерес со стороны «Челси» и «Баварии», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «Челси» знает, что в контракте защитника есть пункт об отступных. «Аристократы» заинтересованы в подписании центрбека. Также «Бавария» проявляет интерес к талантливому защитнику. Как сообщает авторитетное британское издание GiveMeSport, ссылаясь на Фабрицио Романо, клубы попытаются подписать защитника летом 2025 года.
В дуэте с Хейсеном играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который тоже является целью некоторых топ-клубов, среди которых был и «Челси». Сообщалось, что украинец является главной целью для «Тоттенхэма».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего центрбека в 18 миллионов евро. Контракт испанца с «вишнями» рассчитан до лета 2030 года.
В нынешнем сезоне Хейсен провел за «Борнмут» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 2 гола.
🚨 Understand Dean Huijsen has release clause into his contract valid from this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025
🔵👀 Told Chelsea really appreciate Huijsen and he’s high on the list, Bayern called to be informed.
Bournemouth are unbeaten since Huijsen entered in the starting XI, with 8 clean sheets. pic.twitter.com/B2ZyltD7rP
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