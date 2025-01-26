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  4. А как же Забарный? Два гранда интересуются центральным защитником Борнмута
Англия
26 января 2025, 15:55 |
427
0

А как же Забарный? Два гранда интересуются центральным защитником Борнмута

Дин Хейсен попал в сферу интересов «Челси» и «Баварии»

26 января 2025, 15:55 |
427
0
А как же Забарный? Два гранда интересуются центральным защитником Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дин Хейсен

Испанский центрбек «Борнмута» Дин Хейсен вызвал интерес со стороны «Челси» и «Баварии», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» знает, что в контракте защитника есть пункт об отступных. «Аристократы» заинтересованы в подписании центрбека. Также «Бавария» проявляет интерес к талантливому защитнику. Как сообщает авторитетное британское издание GiveMeSport, ссылаясь на Фабрицио Романо, клубы попытаются подписать защитника летом 2025 года.

В дуэте с Хейсеном играет украинский центральный защитник Илья Забарный, который тоже является целью некоторых топ-клубов, среди которых был и «Челси». Сообщалось, что украинец является главной целью для «Тоттенхэма».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 19-летнего центрбека в 18 миллионов евро. Контракт испанца с «вишнями» рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне Хейсен провел за «Борнмут» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 2 гола.

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Дин Хейсен Илья Забарный Борнмут Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Бавария Фабрицио Романо
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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