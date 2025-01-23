Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный и форвард «Ниццы» Эванн Гессан стали главными трансферными целями для «Тоттенхэма» зимой, сообщает Evening Standard.

«Шпоры», учитывая свои проблемы с травмами, хотят усилить состав уже в январе новым нападающим и игроком в центр обороны.

Забарный и Гессан стали для лондонского клуба приоритетными вариантами для этого. Отмечается, что трансфер первого оценивается примерно в 40 млн фунтов стерлингов, а второго – вдвое дешевле.

Ранее сообщалось, что интерес к Забарному также проявлял лондонский «Челси».