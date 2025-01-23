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  4. Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Англия
23 января 2025, 22:02 | Обновлено 23 января 2025, 22:39
3954
6

Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ

Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм

23 января 2025, 22:02 | Обновлено 23 января 2025, 22:39
3954
6
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный и форвард «Ниццы» Эванн Гессан стали главными трансферными целями для «Тоттенхэма» зимой, сообщает Evening Standard.

«Шпоры», учитывая свои проблемы с травмами, хотят усилить состав уже в январе новым нападающим и игроком в центр обороны.

Забарный и Гессан стали для лондонского клуба приоритетными вариантами для этого. Отмечается, что трансфер первого оценивается примерно в 40 млн фунтов стерлингов, а второго – вдвое дешевле.

Ранее сообщалось, что интерес к Забарному также проявлял лондонский «Челси».

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Илья Забарный Борнмут Тоттенхэм Эванн Гессан трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 6
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MIRRA
"топ" нижче Борнмута... Це точно підвищення?
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+4
saltim
Этот топ как то не в топе.
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+3
Серж
Топ клуб в зоне вілета почти
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+1
Олександр Січкаренко
Топ клуб останній раз був чемпіоном в 1961 році . Бормут швидше стане чемпіоном чим це лондонське лайно Тотенхем
Ответить
0
ash
Чи є в цьому топклубі який-небудь кацапський слід, що м'яко відмовити?
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0
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