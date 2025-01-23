Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Илью уже в январе хочет подписать Тоттенхэм
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный и форвард «Ниццы» Эванн Гессан стали главными трансферными целями для «Тоттенхэма» зимой, сообщает Evening Standard.
«Шпоры», учитывая свои проблемы с травмами, хотят усилить состав уже в январе новым нападающим и игроком в центр обороны.
Забарный и Гессан стали для лондонского клуба приоритетными вариантами для этого. Отмечается, что трансфер первого оценивается примерно в 40 млн фунтов стерлингов, а второго – вдвое дешевле.
Ранее сообщалось, что интерес к Забарному также проявлял лондонский «Челси».
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