Ван Дейк провел 300-й матч за Ливерпуль во всех соревнованиях

25 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги на «Энфилде» состоялся поединок между командами «Ливерпуль» и «Ипсвич». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» (4:1). Забитыми мячами отметились Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Коди Гакпо (дубль) и Джейкоб Гривз.

Матч против «Ипсвича» стал для Вирджила ван Дейка 300-м за «Ливерпуль» во всех соревнованиях (208 побед, 47 ничьих, 44 поражений). За свою карьеру в английском гранде нидерландский защитник забил 25 голов, отдал 13 ассистов и выиграл 8 трофеев:

В этом сезоне Вирджил провел 30 матчей в составе «мерсисайдцев», отметившись тремя результативными действиями (2 Г + 1 А). Команда защитника занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка (16 побед, 5 ничьих, 1 поражение).

Virgil van Dijk will make his 300th appearance for Liverpool today against Ipswich! 🔴 pic.twitter.com/z9swlK505A