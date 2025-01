Только два теннисиста выигрывали и проигрывали полуфинал слэма из-за отказа

24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоялся матч 1/2 финала между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым. Ноле проиграл тай-брейк первого сета со счетом 5:7 после чего отказался продолжать поединок из-за травмы левого бедра.

Зверев стал вторым мужским игроком в Открытой эре, который выиграл и проиграл полуфинал мейджора из-за отказа (после Рафаэля Надаля в 2022 году).

Соперник Александра в финале определится во втором полуфинале Australian Open 2025, где встречаются Янник Синнер и Бен Шелтон. Матч начался 24 января в 10:30.

