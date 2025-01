24 января 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) завершил выступления в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ноле вышел на корт против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия) и проиграл ему тай-брейк первого сета со счетом 5:7.

На последнем сетболе Джокович попал ударом с лета в сетку и снялся с поединка. Зверев досрочно вышел в финал Australia Open, где сыграет либо против Янника Синнера, либо против Бена Шелтона.

ВИДЕО. С лета в сетку. После чего завершился полуфинал Джокович – Зверев?

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set - and ultimately the match.



Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/uH2iiLJaVC