Мэддисон превзошел показатели прошлого сезона по голевым действиям
В матче против «Хоффенхайма» Джеймс отметился голом и ассистом
23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Рейн-Некар-Арена» состоялась встреча между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился победой «шпор» (3:2). Забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон, Сон Хын Мин (дубль), Антон Стах и Дэвид Моква.
Благодаря голу и ассисту в матче против немецкого клуба Мэддисон оформил свое 14-е и 15-е результативное действие в этом сезоне во всех турнирах, превзойдя показатели прошлого сезона (2023/24: 30 матчей, 4 гола, 9 ассистов; 2024/25: 31 матч, 9 голов, 6 ассистов).
В текущем розыгрыше Лиги Европы Джеймс провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда англичанина занимает 6-е место в турнирной таблице еврокубка (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение).
James Maddison G/A:— StatMuse FC (@statmusefc) January 23, 2025
14 — This season
13 — All of last season pic.twitter.com/fEOp9Bh4zv
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