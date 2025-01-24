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Лига Европы
24 января 2025, 00:05 | Обновлено 24 января 2025, 00:10
42
0

Мэддисон превзошел показатели прошлого сезона по голевым действиям

В матче против «Хоффенхайма» Джеймс отметился голом и ассистом

24 января 2025, 00:05 | Обновлено 24 января 2025, 00:10
42
0
Мэддисон превзошел показатели прошлого сезона по голевым действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на стадионе «Рейн-Некар-Арена» состоялась встреча между «Хоффенхаймом» и «Тоттенхэмом». Поединок завершился победой «шпор» (3:2). Забитыми мячами отметились Джеймс Мэддисон, Сон Хын Мин (дубль), Антон Стах и Дэвид Моква.

Благодаря голу и ассисту в матче против немецкого клуба Мэддисон оформил свое 14-е и 15-е результативное действие в этом сезоне во всех турнирах, превзойдя показатели прошлого сезона (2023/24: 30 матчей, 4 гола, 9 ассистов; 2024/25: 31 матч, 9 голов, 6 ассистов).

В текущем розыгрыше Лиги Европы Джеймс провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Команда англичанина занимает 6-е место в турнирной таблице еврокубка (4 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

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Тоттенхэм Лига Европы статистика Джеймс Мэддисон
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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