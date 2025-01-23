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Англия
23 января 2025, 19:48 | Обновлено 23 января 2025, 19:49
1918
5

Рекордная сумма. Челси договорился о трансфере казахского таланта

Дастан Сатпаев станет игроком лондонского клуба

23 января 2025, 19:48 | Обновлено 23 января 2025, 19:49
1918
5
Рекордная сумма. Челси договорился о трансфере казахского таланта
ФК Кайрат. Дастан Сатпаев

Казахский нападающий «Кайрат» Алматы Дайрат Сатпаев в ближайшее время станет игроком лондонского «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 16-летний футболист перейдет в лондонский клуб за сумму в размере 4 миллиона евро + бонусы. Присоединится к «синим» Дайрат при достижении 18 лет. Контракт на 5 лет с возможностью продления еще на 1 год.

Данный трансфер стал рекордным ля чемпионата Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» арендует игрока «Челси».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Фанькин кот
Қазақтың таланты саған сәттілік!🇰🇿 Отты ойын🔥, сұңқардың жүйрігі🦅, барыстың күші!
👏👏👏
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+1
Фанькин кот
Кстати, его имя не Дайрат, а Дастан. И означает оно приблизительно как русское слово "былина", "былинный".
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0
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Lulinnha
В хоккее хороши любители кумыса. Скоро и в футболе пойдут в прогресс. 
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0
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