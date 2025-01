Рекордная сумма. Челси договорился о трансфере казахского таланта

Казахский нападающий «Кайрат» Алматы Дайрат Сатпаев в ближайшее время станет игроком лондонского «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 16-летний футболист перейдет в лондонский клуб за сумму в размере 4 миллиона евро + бонусы. Присоединится к «синим» Дайрат при достижении 18 лет. Контракт на 5 лет с возможностью продления еще на 1 год.

Данный трансфер стал рекордным ля чемпионата Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» арендует игрока «Челси».

🔵🇰🇿 Chelsea have agreed deal to sign 2008 born talent Dastan Satpaev from Kazakhstan.



Transfer fee worth €4m package add-ons included from Kairat Almaty.



Record transfer for Kazakhstan league as Dastan will join Chelsea on a 5 year deal plus 1 year option when he turns 18. pic.twitter.com/OrZNaGnGDI