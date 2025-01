Мартинес – лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на поле состоялась встреча между «Спартой» и «Интером». Поединок завершился минимальной победой гостей (1:0). Единственным голом в матче отметился Лаутаро Мартинес.

Благодаря забитому мячу против «Спарты» Мартинес сравнялся по количеству голов в ЛЧ с экс-игроком «нераззури» Адриано (14) и стал лучшим бомбардиром «Интера» в истории соревнования.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лаутаро провел 7 матчей, в которых отметился тремя голевыми действиями (2 гола и 1 ассист). Команда аргентинца занимает четвертую строчку в турнирной таблице соревнования (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

14 - Lautaro Martínez scored his 14th goal in #UCL , joining Adriano as Inter's best scorer in the competition. Top.#SpartaPragaInter pic.twitter.com/2eA7affn70