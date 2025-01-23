Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мартинес – лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2025, 13:23 |
105
0

Мартинес – лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов

Лаутаро сравнялся по количеству голов в соревновании с легендой «нераззури» Адриано

23 января 2025, 13:23 |
105
0
Мартинес – лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на поле состоялась встреча между «Спартой» и «Интером». Поединок завершился минимальной победой гостей (1:0). Единственным голом в матче отметился Лаутаро Мартинес.

Благодаря забитому мячу против «Спарты» Мартинес сравнялся по количеству голов в ЛЧ с экс-игроком «нераззури» Адриано (14) и стал лучшим бомбардиром «Интера» в истории соревнования.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Лаутаро провел 7 матчей, в которых отметился тремя голевыми действиями (2 гола и 1 ассист). Команда аргентинца занимает четвертую строчку в турнирной таблице соревнования (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

По теме:
«Если бы Шахтер додавил ПСВ и Болонью». Экс-игрок горняков – о матче ЛЧ
Шахтер, обыграв Брест, отпраздновал юбилейную победу в еврокубках
Винисиус обошел Стерлинга по количеству голов в Лиге чемпионов
Лаутаро Мартинес Адриано Интер Милан Лига чемпионов статистика Спарта Прага
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 22 января 2025, 22:24 7
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча 7-го тура ЛЧ

«Мы все еще в игре». Судаков верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ
Футбол | 23 января 2025, 09:21 8
«Мы все еще в игре». Судаков верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ
«Мы все еще в игре». Судаков верит в выход Шахтера в плей-офф ЛЧ

Игрок «Шахтера» доволен результатом 7-го тура турнира

ВИДЕО. Часть нашего сердца. Эмоциональное прощание Сикана с Шахтером
Футбол | 23.01.2025, 12:52
ВИДЕО. Часть нашего сердца. Эмоциональное прощание Сикана с Шахтером
ВИДЕО. Часть нашего сердца. Эмоциональное прощание Сикана с Шахтером
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Футбол | 22.01.2025, 21:42
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Хоккей | 22.01.2025, 19:25
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
Без шансов. УЕФА вынес вердикт по итогам матча Шахтера в ЛЧ
23.01.2025, 01:55 3
Футбол
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 11
Бокс
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 3
Бокс
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
Турнирная таблица ЛЧ. Каковы шансы Шахтера перед последним туром
23.01.2025, 06:23 46
Футбол
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем