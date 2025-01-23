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Лига чемпионов
23 января 2025, 11:58 |
92
0

Грилиш забил гол в ЛЧ впервые с момента дебюта в турнире

Произошло это в матче «ПСЖ» – «Манчестер Сити»

23 января 2025, 11:58 |
92
0
Грилиш забил гол в ЛЧ впервые с момента дебюта в турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» состоялся поединок между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «парижан» со счетом 4:2. Голами отметились Джек Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Забитый мяч Грилиша против французской команды стал для англичанина вторым в истории Лиги чемпионов и первым с момента его дебюта в турнире (сентябрь 2021 года). Первый гол забитый в его дебютном матче Лиги чемпионов был против «РБ Лейпцига».

В этом розыгрыше еврокубка Джек провел 5 матчей, забил один гол. «Манчестер Сити» занимает 25-е место с 8 очками в таблице соревнования (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

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Джек Грилиш Манчестер Сити ПСЖ ПСЖ - Манчестер Сити Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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