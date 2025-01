Грилиш забил гол в ЛЧ впервые с момента дебюта в турнире

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» состоялся поединок между командами «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «парижан» со счетом 4:2. Голами отметились Джек Грилиш, Холанд, Дембеле, Баркола, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш.

Забитый мяч Грилиша против французской команды стал для англичанина вторым в истории Лиги чемпионов и первым с момента его дебюта в турнире (сентябрь 2021 года). Первый гол забитый в его дебютном матче Лиги чемпионов был против «РБ Лейпцига».

В этом розыгрыше еврокубка Джек провел 5 матчей, забил один гол. «Манчестер Сити» занимает 25-е место с 8 очками в таблице соревнования (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

⚠️ | QUICK STAT



• Jack Grealish's first #UCL goal since the one on his debut in the competition (15 Sep 2021)

• Erling Haaland's 47th #UCL goal

• Ousmane Dembélé's first #UCL goal of the season

• Bradley Barcola's first-ever #UCL appearance with both a goal and an assist… pic.twitter.com/EgyBP8wTq4