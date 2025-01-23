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Лига чемпионов
23 января 2025, 13:36 |
103
0

Доминирование испанских клубов. Объявлены номинанты на лучшего игрока ЛЧ

21 и 22 января состоялись матчи седьмого тура главных еврокубковых соревнований

23 января 2025, 13:36 |
103
0
Доминирование испанских клубов. Объявлены номинанты на лучшего игрока ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

21 и 22 января состоялись матчи седьмого тура Лиги чемпионов – командам осталось провести решающие матчи, чтобы определить тех, кто выйдет в плей-офф.

Накануне в УЕФА представили номинантов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов – трое игроков представляют испанские клубы.

  • Рафинья (Барселона). В поединке против лиссабонской «Бенфики» помог перевернуть игру и вырвать победу со счетом 5:4. Испанец оформил дубль в ворота соперника – один из мячей был забит на 90+6-й минуте.
  • Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид). Испанский клуб в непростом матче одолел немецкий «Байер» (2:1), хотя с 23-й минуты (и до 76-й) играл в меньшинстве. Альварес записал на свой счет оба гола.
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид). «Сливочные» уничтожили австрийский РБ Зальцбург (5:1), а одним из героев этой встречи стал бразилец, который записал себе в актив дубль.
  • Люк де Йонг (ПСВ). Нидерландский клуб еще в первом тайме отправил в ворота соперника три мяча и чуть не упустил победу во второй половине матча. На счету де Йонга – два забитых мяча.
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Лига чемпионов Црвена Звезда ПСВ Реал Мадрид РБ Зальцбург Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Атлетико Мадрид Байер Атлетико - Байер Люк де Йонг Винисиус Жуниор Хулиан Альварес Рафинья Диас
Микола Титюк Источник: УЕФА
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