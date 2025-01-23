Доминирование испанских клубов. Объявлены номинанты на лучшего игрока ЛЧ

21 и 22 января состоялись матчи седьмого тура Лиги чемпионов – командам осталось провести решающие матчи, чтобы определить тех, кто выйдет в плей-офф.

Накануне в УЕФА представили номинантов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов – трое игроков представляют испанские клубы.

Рафинья (Барселона). В поединке против лиссабонской «Бенфики» помог перевернуть игру и вырвать победу со счетом 5:4. Испанец оформил дубль в ворота соперника – один из мячей был забит на 90+6-й минуте.

(Барселона). В поединке против лиссабонской «Бенфики» помог перевернуть игру и вырвать победу со счетом 5:4. Испанец оформил дубль в ворота соперника – один из мячей был забит на 90+6-й минуте. Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид). Испанский клуб в непростом матче одолел немецкий «Байер» (2:1), хотя с 23-й минуты (и до 76-й) играл в меньшинстве. Альварес записал на свой счет оба гола.

(Атлетико Мадрид). Испанский клуб в непростом матче одолел немецкий «Байер» (2:1), хотя с 23-й минуты (и до 76-й) играл в меньшинстве. Альварес записал на свой счет оба гола. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид). «Сливочные» уничтожили австрийский РБ Зальцбург (5:1), а одним из героев этой встречи стал бразилец, который записал себе в актив дубль.

(Реал Мадрид). «Сливочные» уничтожили австрийский РБ Зальцбург (5:1), а одним из героев этой встречи стал бразилец, который записал себе в актив дубль. Люк де Йонг (ПСВ). Нидерландский клуб еще в первом тайме отправил в ворота соперника три мяча и чуть не упустил победу во второй половине матча. На счету де Йонга – два забитых мяча.