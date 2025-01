Барселона пропустила четвертый хет-трик в истории Лиги чемпионов

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялся поединок между командами «Бенфикой» и «Барселоной». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4. Забитыми мячами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Левандовский (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Гарсия.

Пропущенный хет-трик в этом матче стал четвертым для «каталонцев» в истории Лиги чемпионов (Фаустино Асприлья – 1997, Андрей Шевченко – 1997, Килиан Мбаппе – 2021, Вангелис Павлидис – 2025). Хет-трик Павлидиса стал третьим самым быстрым (30 минут) в истории турнира после Роберта Левандовского в ворота «Ред Булл Зальцбурга» (23 минуты) в 2022 году и Марко Симоне в ворота «Русенборга» (24 минуты) в 1996 году.

«Барселона» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бенфика» располагается на 18-м месте с 10 очками.

Only four players have scored a Champions League hat-trick against Barcelona in the #UCL era:



◎ Faustino Asprilla (1997)

◎ Andriy Shevchenko (1997)

◎ Kylian Mbappé (2021)

◉ Vangelis Pavlidis (2025)



He has Wojciech Szczesny to thank for two of the goals. 😅 pic.twitter.com/W58u3jOzTE