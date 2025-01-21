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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:44 | Обновлено 22 января 2025, 00:04
447
0

Барселона пропустила четвертый хет-трик в истории Лиги чемпионов

В матче «Бенфика» – «Барселона» Павлидис оформил хет-трик в ворота «каталонцев»

21 января 2025, 23:44 | Обновлено 22 января 2025, 00:04
447
0
Барселона пропустила четвертый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялся поединок между командами «Бенфикой» и «Барселоной». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4. Забитыми мячами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Левандовский (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Гарсия.

Пропущенный хет-трик в этом матче стал четвертым для «каталонцев» в истории Лиги чемпионов (Фаустино Асприлья – 1997, Андрей Шевченко – 1997, Килиан Мбаппе – 2021, Вангелис Павлидис – 2025). Хет-трик Павлидиса стал третьим самым быстрым (30 минут) в истории турнира после Роберта Левандовского в ворота «Ред Булл Зальцбурга» (23 минуты) в 2022 году и Марко Симоне в ворота «Русенборга» (24 минуты) в 1996 году.

«Барселона» занимает второе место с 18 очками в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бенфика» располагается на 18-м месте с 10 очками.

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Барселона Бенфика Бенфика - Барселона Лига чемпионов статистика Вангелис Павлидис
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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