В клубе не держат. Защитник Милана может присоединиться к турецкому гранду

Турецкий «Галатасарай» в зимнее трансферное окно может оформить подписание защитника «Милана» Эмерсона Рояла. Стороны уже успели провести первые переговоры.

Руководство «дьяволов» готово попрощаться с Эмерсоном, поскольку в ближайшее время команда должна арендовать правого защитника «Ман Сити» Кайла Уокера.

Контракт Рояла с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

Бразильский футболист присоединился к итальянскому коллективу летом 2024 года и за это время успел отыграть 25 матчей. Результативными действиями защитник так и не отличился.

🚨🔴🟡 EXCL: Galatasaray approach AC Milan for Emerson Royal as possible option for right back position. 🇹🇷



Initial contact has been made…



…while AC Milan are completing loan deal for Kyle Walker joining from Manchester City as new right back. pic.twitter.com/YCga86BHx2