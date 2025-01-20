В клубе не держат. Защитник Милана может присоединиться к турецкому гранду
Эмерсон Рояль может переехать в «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» в зимнее трансферное окно может оформить подписание защитника «Милана» Эмерсона Рояла. Стороны уже успели провести первые переговоры.
Руководство «дьяволов» готово попрощаться с Эмерсоном, поскольку в ближайшее время команда должна арендовать правого защитника «Ман Сити» Кайла Уокера.
Контракт Рояла с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.
Бразильский футболист присоединился к итальянскому коллективу летом 2024 года и за это время успел отыграть 25 матчей. Результативными действиями защитник так и не отличился.
🚨🔴🟡 EXCL: Galatasaray approach AC Milan for Emerson Royal as possible option for right back position. 🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2025
Initial contact has been made…
…while AC Milan are completing loan deal for Kyle Walker joining from Manchester City as new right back. pic.twitter.com/YCga86BHx2
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