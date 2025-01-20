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Италия
20 января 2025, 21:12 | Обновлено 20 января 2025, 21:15
340
0

В клубе не держат. Защитник Милана может присоединиться к турецкому гранду

Эмерсон Рояль может переехать в «Галатасарай»

20 января 2025, 21:12 | Обновлено 20 января 2025, 21:15
340
0
В клубе не держат. Защитник Милана может присоединиться к турецкому гранду
IMAGO. Эмерсон Роял

Турецкий «Галатасарай» в зимнее трансферное окно может оформить подписание защитника «Милана» Эмерсона Рояла. Стороны уже успели провести первые переговоры.

Руководство «дьяволов» готово попрощаться с Эмерсоном, поскольку в ближайшее время команда должна арендовать правого защитника «Ман Сити» Кайла Уокера.

Контракт Рояла с «Миланом» рассчитан до лета 2028 года.

Бразильский футболист присоединился к итальянскому коллективу летом 2024 года и за это время успел отыграть 25 матчей. Результативными действиями защитник так и не отличился.

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Эмерсон Роял Милан Галатасарай чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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