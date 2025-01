Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 41) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1/8 финала муж Элины Свитолиной вышел на корт против американца Бена Шелтон (США, ATP 20). Соперники провели три тай-брейка, а на старте четвертой партии француз снялся с поединка. Игра завершилась за 3 часа.

Australian Open 2025. 1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Бен Шелтон (США) [21] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:1, RET., Монфис

Гаэль отказался продолжать матч из-за проблем со стопой. Это была первая встреча оппонентов.

Монфис прервал винстрик из 8 матчей. До старта австралийского мейджора он выиграл трофей на турнире АТР 250 в Окленде.

Шелтон впервые в карьере пробился в четвертьфинал Aus Open. За выход в полуфинал он поборется против итальянца Лоренцо Сонего, который ранее одолел Лернера Тьена.

And Monfils could push no more today ❤️‍🩹



The Frenchman retires and that's a class act from Ben, hyping the crowd to cheer for Gael 🫶#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/nRsoyKZ4y6