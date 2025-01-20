Первая ракетка на высоте. День Италии: Синнер и Сонего вышли в 1/4 финала
В мужском турнире в Мельбурне состоялись два матча 1/8 финала
В мужском турнире в Мельбурне состоялись два матча 1/8 финала престижного турнира Australian Open 2025.
Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии (ATP 1) в четырех сетах переиграл Хольгера Руне из Дании (ATP 13).
Также в 1/4 финала вышел еще один итальянец Лоренцо Сонего (ATP 55), обыграв Лернера Тьена из США (ATP 121) также в 4 партиях.
В четвертьфинале Синнер сыграет против Алекса Микелсена из США или Алекса де Минаура из Австралии.
Соперником Сонего в 1/4 финала станет либо Гаэль Монфис из Франции, либо Бен Шелтон из США.
Australian Open 2025. Мужчины. 1/8 финала
Янник Синнер (Италия) [1] – Хольгер Руне (Дания) [13] – 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:2)
Лоренцо Сонего (Италия) – Лернер Тьен (США) – 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:1)
ФОТО. Янник Синнер вышел в 1/4 финала
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