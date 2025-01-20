Первая ракетка на высоте. День Италии: Синнер и Сонего вышли в 1/4 финала

В мужском турнире в Мельбурне состоялись два матча 1/8 финала престижного турнира Australian Open 2025.

Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии (ATP 1) в четырех сетах переиграл Хольгера Руне из Дании (ATP 13).

Также в 1/4 финала вышел еще один итальянец Лоренцо Сонего (ATP 55), обыграв Лернера Тьена из США (ATP 121) также в 4 партиях.

В четвертьфинале Синнер сыграет против Алекса Микелсена из США или Алекса де Минаура из Австралии.

Соперником Сонего в 1/4 финала станет либо Гаэль Монфис из Франции, либо Бен Шелтон из США.

Australian Open 2025. Мужчины. 1/8 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Хольгер Руне (Дания) [13] – 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:2)

Лоренцо Сонего (Италия) – Лернер Тьен (США) – 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:1)

ФОТО. Янник Синнер вышел в 1/4 финала