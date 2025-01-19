Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную
В матче АПЛ против «Ипсвича» Фил оформил дубль
19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой «горожан» (6:0). Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.
Оформленный дубль в ворота «Ипсвича» помог Фодену достичь отметки в 100 голов за клуб и сборную (96 за «Манчестер Сити», 4 за сборную Англии).
Фил в этом сезоне сыграл за «горожан» 25 матчей во всех соревнованиях, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. В чемпионате английский игрок увеличил свое количество забитых мячей до шести.
Phil Foden has scored 100 goals for club and country. pic.twitter.com/cegOPIsHUF— StatMuse FC (@statmusefc) January 19, 2025
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