Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой «горожан» (6:0). Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Оформленный дубль в ворота «Ипсвича» помог Фодену достичь отметки в 100 голов за клуб и сборную (96 за «Манчестер Сити», 4 за сборную Англии).

Фил в этом сезоне сыграл за «горожан» 25 матчей во всех соревнованиях, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. В чемпионате английский игрок увеличил свое количество забитых мячей до шести.

Phil Foden has scored 100 goals for club and country. pic.twitter.com/cegOPIsHUF