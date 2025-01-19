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Англия
19 января 2025, 23:19 |
110
0

Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную

В матче АПЛ против «Ипсвича» Фил оформил дубль

19 января 2025, 23:19 |
110
0
Фоден забил свой 100-й гол за клуб и сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на «Портмен Роуд» состоялась встреча между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой «горожан» (6:0). Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

Оформленный дубль в ворота «Ипсвича» помог Фодену достичь отметки в 100 голов за клуб и сборную (96 за «Манчестер Сити», 4 за сборную Англии).

Фил в этом сезоне сыграл за «горожан» 25 матчей во всех соревнованиях, забил 9 голов и отдал 4 ассиста. В чемпионате английский игрок увеличил свое количество забитых мячей до шести.

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Ипсвич Манчестер Сити Фил Фоден Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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