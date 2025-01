ФОТО. Месси покорилось интересное бомбардирское достижение

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в первом матче своего клуба в 2025 году, забив головой.

Лео помог «Интер Майами» одержать победу и установил интересное личное достижение – форвард забивает уже 21 год подряд. Футболист непременно поражает ворота соперников, начиная с 2005 года, когда начал выступления на профессиональном уровне.

За свою карьеру Месси стал легендой каталонской «Барселоны», в составе которой и провел наибольшую часть своих выступлений, а также играл за ПСЖ. Сейчас Месси выступает за «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» готовит интересный контракт для Месси.

