ФОТО. Месси покорилось интересное бомбардирское достижение
Аргентинец забивает уже 21 год подряд
Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в первом матче своего клуба в 2025 году, забив головой.
Лео помог «Интер Майами» одержать победу и установил интересное личное достижение – форвард забивает уже 21 год подряд. Футболист непременно поражает ворота соперников, начиная с 2005 года, когда начал выступления на профессиональном уровне.
За свою карьеру Месси стал легендой каталонской «Барселоны», в составе которой и провел наибольшую часть своих выступлений, а также играл за ПСЖ. Сейчас Месси выступает за «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» готовит интересный контракт для Месси.
✅ 2005— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2025
✅ 2006
✅ 2007
✅ 2008
✅ 2009
✅ 2010
✅ 2011
✅ 2012
✅ 2013
✅ 2014
✅ 2015
✅ 2016
✅ 2017
✅ 2018
✅ 2019
✅ 2020
✅ 2021
✅2022
✅2023
✅2024
✅2025
Leo Messi has now scored in 21 consecutive years🐐 pic.twitter.com/47NCodSbUr
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