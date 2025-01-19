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  4. ФОТО. Месси покорилось интересное бомбардирское достижение
Major League Soccer
19 января 2025, 09:41 |
719
1

ФОТО. Месси покорилось интересное бомбардирское достижение

Аргентинец забивает уже 21 год подряд

19 января 2025, 09:41 |
719
1
ФОТО. Месси покорилось интересное бомбардирское достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в первом матче своего клуба в 2025 году, забив головой.

Лео помог «Интер Майами» одержать победу и установил интересное личное достижение – форвард забивает уже 21 год подряд. Футболист непременно поражает ворота соперников, начиная с 2005 года, когда начал выступления на профессиональном уровне.

За свою карьеру Месси стал легендой каталонской «Барселоны», в составе которой и провел наибольшую часть своих выступлений, а также играл за ПСЖ. Сейчас Месси выступает за «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» готовит интересный контракт для Месси.

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Лионель Месси Интер Майами Барселона ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: ФК Интер Майами
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