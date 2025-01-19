ФОТО. Футболист Барселоны изменил своей жене. Теперь они разводятся

Бывшая жена нападающего «Барселоны» Витора Роке, Даяна Линс, подтвердила, что пара начала бракоразводный процесс.

Об этом бразильская модель рассказала в интервью медиа «Leo Dias». Напомним, что 19-летний бразилец сейчас выступает в аренде в «Бетисе».

«Да, наш брак не сложился. Я имею намерение расторгнуть его. Переговоры мы уже начали. Сейчас я финализирую несколько бюрократических дел и возвращаюсь в Бразилию, по которой я очень скучаю», – подтвердила информацию о разводе Даяна, которая старше Витора на 5 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также она рассказала о нескольких вопиющих случаях кошмарной совместной жизни и намекнула на измену игрока:

«Однажды со мной произошел несчастный случай дома, бытовой, тогда я отправила свою ситуацию в семейную группу, а Витор даже не прислал мне сообщение и не оказал помощи, иногда я сидела дома одна и ждала его возвращения, просила о простых повседневных вещах, но ответа не было.

Есть особо тяжелые темы, как, например, про верность в отношениях. Но эту тему я пока не готова раскрывать подробно».

Финальной точкой отношений стала история, когда Витор Роке отправился в «соседнюю страну» вместе с родителями, не поставив жену в известность:

«25 декабря Витор с родителями уехал и даже не сказал мне», – рассказала Даяна.