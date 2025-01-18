МОНФИС: Это ваша мечта выиграть турнир Grand Slam. А я расскажу о своей...

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над четвертой ракеткой мира Тейлором Фритцем в 1/16 финала Australian Open 2025:

– Танец, который вы исполнили в конце матча на корте - это было блестяще! Показывает ли он ту свободу, с которой вы играете в данный момент, что вы можете позволить себе такой момент радости после такого напряжённого матча?

– Да, думаю, вы правы. Я чувствовал себя хорошо. Этот момент словно сам подсказал мне сделать это. Я захотел быть собой. Эта мысль была у меня в голове, и я просто сделал то, что хотел. Это был мой способ выразить радость.

– Этот матч был таким же весёлым и увлекательным, как это выглядело со стороны? Казалось, вы действительно наслаждаетесь всем, что происходило.

– Да, как я всегда говорю, я продолжаю играть ради таких матчей. Играть против сильных соперников, на больших аренах, перед отличной публикой, с хорошей энергетикой - вот чего я хочу в свои 38 лет. И я получил это. Мне ещё и посчастливилось одержать победу. Именно ради таких моментов я продолжаю играть.

– Вы всегда говорите о больших мечтах. Думаете, вы могли бы выиграть этот турнир?

– Выиграть? Нет, если быть честным, даже не мечтаю о победе на этом турнире. Моя мечта - дожить до старости, иметь много детей и быть здоровым.

– Но вы обыграли четвёртого сеяного.

– Думаю, это ваша мечта - выиграть турнир Grand Slam. А я расскажу вам о своей мечте. Моя мечта - иметь невероятную семью. Теннис - это прекрасно. Конечно, у каждого есть цель, мечта или что-то подобное. Но моя мечта лежит за пределами тенниса.

– Это ваша первая победа над игроком из топ-5 на мэйджоре с 2008 года. Кажется ли вам, что прошло столько времени? Чувствуете ли вы, что долго ждали такого момента?

– Знаете, я даже не знал об этой статистике. Честно говоря, я не слежу за такими вещами. Сегодня мне просто повезло одержать победу. Возможно, в свои лучшие годы, когда у меня был более высокий рейтинг, я не мог играть против соперников из топа, и, возможно, поэтому статистика не такая впечатляющая. Я считаю, что цифры - это просто цифры. На корте ты играешь против любого соперника, будь то №4, №10 или №100. Всё решается в борьбе.

– В 38 лет вы всё ещё считаете себя одним из лучших атлетов в туре? И ещё: почему вы решили использовать удары с изменением темпа против Тейлора сегодня?

– Думаю, что в свои 38 лет я все ещё лучший атлет в туре, да (улыбается). Это точно. Что касается ментальной стороны, я не уверен. Не могу сказать точно. Мы с другом шутили на эту тему, и я говорил: 'Не знаю насчёт этого.' Но, конечно, среди всех 38-летних, которых я знаю, я точно лучше них. Сейчас, с моим нынешним состоянием, у меня больше опыта, и я могу адаптироваться. Как вы заметили, мой план на игру сегодня был немного другим. Я знал, как замедлить темп, как немного поменять ритм. К его несчастью, сегодня я чувствовал себя отлично в плане движений, поэтому мог держать такой ритм долгое время.

– Насколько трофей в Окленде на прошлой неделе придали вам уверенности и помогли набрать инерцию, которую вы перенесли в Мельбурн?

– Я всегда благодарю Педро, потому что та игра помогла мне во многом – как в ментальном плане, так и в физическом. Конечно, когда выигрываешь несколько матчей подряд, появляется отличный настрой и понимание того, что ты хочешь делать на корте. Но есть и негативная сторона: усталость накапливается. У тебя становится меньше вариантов, чем, скажем, в начале турнира. Но я продолжаю. Как я уже говорил, я просто скольжу на волне этого момента и посмотрю, куда она меня приведет.