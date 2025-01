МОНФИС: Это ваша мечта выиграть турнир Grand Slam. А я расскажу о своей...

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу над четвертой ракеткой мира Тейлором Фритцем в 1/16 финала Australian Open 2025:

– Танец, который вы исполнили в конце матча на корте - это было блестяще! Показывает ли он ту свободу, с которой вы играете в данный момент, что вы можете позволить себе такой момент радости после такого напряжённого матча?

– Да, думаю, вы правы. Я чувствовал себя хорошо. Этот момент словно сам подсказал мне сделать это. Я захотел быть собой. Эта мысль была у меня в голове, и я просто сделал то, что хотел. Это был мой способ выразить радость.

Let the rhythm take you, @Gael_Monfils.#AO2025 pic.twitter.com/7MddKHRPVW