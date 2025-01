ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»

Немецко-итальянский футбольный специалист Доменико Тедеско прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной Бельгии:

«Для меня было честью быть главным тренером Красных Дьяволов. Вместе мы добились замечательных вещей. К сожалению, красивая история теперь подходит к концу.

Я на 100% убежден, что бельгийская сборная победит команду Украины и без проблем квалифицируется на чемпионат мира-2026.

Эта команда только в начале своего пути и будет удивлять еще много лет. Я от всего сердца желаю всего лучшего игрокам, замечательным сотрудникам федерации и болельщикам».

Сейчас идет поиск нового коуча сборной Бельгии. 20 и 23 марта Красные дьяволы сыграют против сборной Украины два матча плей-офф Лиги наций под руководством нового главного тренера.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc