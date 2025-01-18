ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»

Немецко-итальянский футбольный специалист Доменико Тедеско прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной Бельгии:

«Для меня было честью быть главным тренером Красных Дьяволов. Вместе мы добились замечательных вещей. К сожалению, красивая история теперь подходит к концу.

Я на 100% убежден, что бельгийская сборная победит команду Украины и без проблем квалифицируется на чемпионат мира-2026.

Эта команда только в начале своего пути и будет удивлять еще много лет. Я от всего сердца желаю всего лучшего игрокам, замечательным сотрудникам федерации и болельщикам».

Сейчас идет поиск нового коуча сборной Бельгии. 20 и 23 марта Красные дьяволы сыграют против сборной Украины два матча плей-офф Лиги наций под руководством нового главного тренера.