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  4. ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»
Бельгия
18 января 2025, 06:47 | Обновлено 18 января 2025, 07:05
539
1

ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»

Известный тренер отправлен в отставку за месяц до матчей плей-офф Лиги наций

18 января 2025, 06:47 | Обновлено 18 января 2025, 07:05
539
1
ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»
KBVB. Доменико Тедеско

Немецко-итальянский футбольный специалист Доменико Тедеско прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной Бельгии:

«Для меня было честью быть главным тренером Красных Дьяволов. Вместе мы добились замечательных вещей. К сожалению, красивая история теперь подходит к концу.

Я на 100% убежден, что бельгийская сборная победит команду Украины и без проблем квалифицируется на чемпионат мира-2026.

Эта команда только в начале своего пути и будет удивлять еще много лет. Я от всего сердца желаю всего лучшего игрокам, замечательным сотрудникам федерации и болельщикам».

Сейчас идет поиск нового коуча сборной Бельгии. 20 и 23 марта Красные дьяволы сыграют против сборной Украины два матча плей-офф Лиги наций под руководством нового главного тренера.

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Николай Степанов Источник: Федерация футбола Бельгии
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ТЕДЕСКА  НЕ СМЕШИ У ЕАС ЭСТЬ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК ГРАЗА ВСЕЙ ЕВРОПИ У ТВАЭЙ БЕЛЬГИИ НЕТУ ШАНСАВ НА ПРАХОД
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