Неожиданный вариант. Челси претендует на опального игрока МЮ
Клуб Михаила Мудрика рассматривает вариант подписания Маркуса Рэшфорда
На Маркуса Рэшфорда появился еще один претендент. По информации Daily Star игроком интересуется лондонский «Челси». Но руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет усиливать конкурентов.
На игрока, которому не нашлось места в команде Рубена Аморима, претендуют также «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Сам же Маркус Рэшфорд готов покинуть Туманный Альбион. Игрок хочет выступать за «Барселону». Однако у каталонского клуба пока нет денег на трансфер или даже на аренду Рэшфорда.
В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл 24 матча. Забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Диалло стал вторым самым молодым автором хет-трика «Манчестер Юнайтед».
🚨 Chelsea have joined Tottenham and West Ham in the race to sign Marcus Rashford, but Manchester United do NOT want to let him join an English club.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2025
(Source: Daily Star) pic.twitter.com/HJ2YXPdrb0
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