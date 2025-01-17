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Англия
17 января 2025, 16:32 | Обновлено 17 января 2025, 17:07
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Неожиданный вариант. Челси претендует на опального игрока МЮ

Клуб Михаила Мудрика рассматривает вариант подписания Маркуса Рэшфорда

17 января 2025, 16:32 | Обновлено 17 января 2025, 17:07
550
0
Неожиданный вариант. Челси претендует на опального игрока МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

На Маркуса Рэшфорда появился еще один претендент. По информации Daily Star игроком интересуется лондонский «Челси». Но руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет усиливать конкурентов.

На игрока, которому не нашлось места в команде Рубена Аморима, претендуют также «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Сам же Маркус Рэшфорд готов покинуть Туманный Альбион. Игрок хочет выступать за «Барселону». Однако у каталонского клуба пока нет денег на трансфер или даже на аренду Рэшфорда.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл 24 матча. Забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Диалло стал вторым самым молодым автором хет-трика «Манчестер Юнайтед».

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Челси Рубен Аморим Тоттенхэм Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергій Турчак Источник: Daily Star
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