Неожиданный вариант. Челси претендует на опального игрока МЮ

На Маркуса Рэшфорда появился еще один претендент. По информации Daily Star игроком интересуется лондонский «Челси». Но руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет усиливать конкурентов.

На игрока, которому не нашлось места в команде Рубена Аморима, претендуют также «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Сам же Маркус Рэшфорд готов покинуть Туманный Альбион. Игрок хочет выступать за «Барселону». Однако у каталонского клуба пока нет денег на трансфер или даже на аренду Рэшфорда.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл 24 матча. Забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего вингера в 55 миллионов евро.

