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Англия
17 января 2025, 04:39 | Обновлено 17 января 2025, 04:42
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0

Диалло стал вторым самым молодым автором хет-трика Манчестер Юнайтед

Рекорд принадлежит Уэйну Руни

17 января 2025, 04:39 | Обновлено 17 января 2025, 04:42
65
0
Диалло стал вторым самым молодым автором хет-трика Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний ивуарийский вингер забил три гола, оформив первый в своей карьере хет-трик в матчах АПЛ. Это достижение сделало Амада вторым самым молодым автором хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги. На момент игры ему было 22 года и 189 дней.

Лидером по этому показателю остается Уэйн Руни, который в возрасте 21 года и 4 дней забил три гола в ворота «Болтона» в сезоне 2006/07.

Диалло не только стал ключевым игроком в этом матче, но и показал высокий уровень мастерства, реализовав свои моменты, когда команда уступала 0:1 до 82-й минуты. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим похвалил вингера за игру, отметив, что теперь этот успех должен остаться в прошлом, ведь впереди новые матчи.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» прервал свою четырехматчевую серию без побед.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Саутгемптон Английская Премьер-лига Амад Диалло Уэйн Руни
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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