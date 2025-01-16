7 лет назад Роналдиньо объявил о завершении профессиональной карьеры

16 января 2018 года легендарный Роналдиньо объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе.

За яркую карьеру бразильский волшебник получил ряд выдающихся наград, среди которых: «Золотой мяч» 2005, чемпионат мира 2002, Лига чемпионов 05/06, титул «футболист года» 2004 и 2005 годов по версии FIFA, а также «футболист года в Европе» 2006 года по версии УЕФА. Большинство своих трофеев Роналдиньо выиграл выступая за «Барселону» и сборную Бразилии.

Всего на профессиональном уровне бразилец провел 719 матчей, 93 из которых были в составе национальной сборной Бразилии. В этих матчах легендарный нападающий забил 313 голов. Больше всего поединков провел за «Барселону», за которую забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.