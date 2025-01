7 лет назад Роналдиньо объявил о завершении профессиональной карьеры

16 января 2018 года легендарный Роналдиньо объявил о завершении карьеры в профессиональном футболе.

За яркую карьеру бразильский волшебник получил ряд выдающихся наград, среди которых: «Золотой мяч» 2005, чемпионат мира 2002, Лига чемпионов 05/06, титул «футболист года» 2004 и 2005 годов по версии FIFA, а также «футболист года в Европе» 2006 года по версии УЕФА. Большинство своих трофеев Роналдиньо выиграл выступая за «Барселону» и сборную Бразилии.

Всего на профессиональном уровне бразилец провел 719 матчей, 93 из которых были в составе национальной сборной Бразилии. В этих матчах легендарный нападающий забил 313 голов. Больше всего поединков провел за «Барселону», за которую забил 94 гола и отдал 70 результативных передач.

ON THIS DAY: In 2018, Ronaldinho announced his retirement from professional football.



◉ 719 games

◉ 97 Brazil caps

◉ 313 goals



A 2x FIFA World Player of the Year and Ballon d'Or winner.



The man who made so many of us fall in love with football. ⚽ pic.twitter.com/LRFaA6Z0nl